2018年02月10日 04:10 中國時報 吳斯懷

花蓮震災，全國總動員，現場擁擠混亂可以想像；以個人實際參與救災經驗，提供幾點建議：

一、整合指揮機制：救災單位必須統一指揮，依專業能力，區分主從，律定任務；各團體派遣聯絡官向指揮部報到，傳達指揮所命令，回報各責任區狀況及進度。事前需完備相關作業SOP，分發各參與現場救災團體。

二、優先災情蒐整：警政單位、鄰、里長、社區管委會及受災戶，掌握受困人數，清查掌握失聯民眾，運用媒體、網路及電視跑馬燈，呼籲戶籍設在災區民眾主動向救災中心回報個人行蹤。

三、現場應變機制：統一調派空拍機、制高點觀測員，救援期間，全程監控倒塌、傾斜危樓，避免餘震再次崩塌危及救難人員安全，嚴格律定統一哨音或敲擊信號，警報現場人員迅速撤離。

四、媒體接待與管制：設立媒體接待中心，早中晚定時提供最新資訊，指定專責人員負責聯繫協調，避免媒體不斷進入救援現場內，干擾救災進度。

五、分層負責充分授權：中央及地方、軍方應變中心，只負責提供所需人力、物力資源，切忌指導第一線救災行動；每天應變中心定時會報，宜指定各級救災副指揮官與會報告進度，提出需求，指揮官應在現場指揮調度。

六、 設立行政後勤協調中心：統籌災民安置，醫療救護，人員查詢等；因救災單位眾多，負責協調各單位膳食供應、輪班休息場地規畫；統一律定需求民間捐助物資，規格、品項、數量，透過媒體、網路及電視跑馬燈公告，避免捐助物資重複，造成接收單位處理困擾。

（作者為陸軍備役中將）

(中國時報)