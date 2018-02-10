停止執行敗訴 婦聯會要抗告

2018年02月10日 04:10 中國時報 王己由 、 陳彥宇 ／台北報導 ／台北報導

中華民國婦女聯合會，不服遭黨產會認定是國民黨的附隨組織，在提出行政訴訟前，以《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》有合憲性疑慮，聲請停止執行。台北高等行政法院審理後，認為本案不合聲請要件，9日駁回婦聯會聲請。婦聯會主委雷倩強調，目前會務面臨全面停擺，將持續提抗告。

雷倩憂會務恐停擺

雷倩指出，雖然黨產會近日同意，婦聯會動支花蓮地震救災款項，但原先預計要發放的高中職清寒獎學金等，黨產會仍未同意，最快要27日才開會，婦聯會的會務因此已受嚴重影響。

另方面，前主委辜嚴倬雲近日閃辭婦聯會轄下的婦聯基金會、聽障基金會、華興育幼院，以及華夏婦女基金會等4大基金會的董事長職務。

雷倩表示，沒有辜嚴倬雲蓋章，相關基金會業務也將停擺，她向婦聯會求救，但婦聯會也沒辦法支應基金會的運作經費，仍須向黨產會提出申請；面對如此嚴峻的局面，只能設法提出抗告。

風波不斷的婦聯會，在前主委辜嚴倬雲被內政部撤換後，原有意和內政部、黨產會簽署「三方契約」，在主戰派抬頭拒簽，和解破局後，黨產會本月1日火速發出處分書，認定是國民黨附隨組織。婦聯會不服，具狀向台北高等行政法院聲請停止執行原處分，但婦聯會首戰敗陣。

無法以違憲為理由

行政法院認為，一般法院在審理案件，認定該案所適用法律違憲，需裁定停止訴訟，聲請司法院釋憲，並在釋憲有結果後，再繼續訴訟。訴訟程序的裁定停止，靜候釋憲結果，顯然與保全法院所承擔的「緊急處置」功能相衝突。本案聲請停止執行的程序，無法以黨產條例合憲性有疑義為理由，就逕准停止執行。

原處分認定為附隨組織，並不當然產生對婦聯會所有財產都禁止處分的法律效果，也不會因原處分作成，就會喪失財產處分權，並導致婦聯會會務無法推行，或有解散的急迫危險等情形。婦聯會聲請停止原處分執行，與停止執行必須有會發生難以回復損害，且有急迫情事的要件不符，裁定駁回。對此，黨產會發言人施錦芳表示，「感謝！」強調是預期之中的事情。

(中國時報)