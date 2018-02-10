國民參審 當庭打臉一審法官

2018年02月10日 04:10 中國時報 李文正 ／台北報導 ／台北報導

獲選擔任國民法官的6人。(李文正攝)

士林地院舉辦國民參與審判活動，以3年前中山捷運站隨機傷人為背景模擬審判程序，由6名素人與3名職業法官共同審理，昨審判出爐，國民法官將被告依2個殺人未遂、2個傷害罪判處有期徒刑13年，比原定讞的12年還重，有國民法官坦言，重判確有心理壓力，多1年少1年只是一句話，但對被告卻是關在牢裡365天，可想見法官的壓力，

本案受到關注主要是模擬法庭的審判長就是原審理該隨機傷人案，他以4個傷害罪輕判郭嫌3年，後遭高院改判12年定讞，沒想到，國民法官與高院、最高法院見解相同，打臉一審。

此外，士林地院院長蔡彩貞，原是推動人民觀審制的司法院刑事廳長，她不諱言地說，實質上換湯不換藥，只在可以表意也可表決，有些許差異。

士院接連2天進行國民參與刑事審判模擬法庭，從1300名報名民眾，利用電腦挑選出70名，再進行選任，前天從38人挑選出6名正取及2名備取，包括科技公司職員、國小老師、醫學院碩士生，經宣示後正式展開模擬法庭。

模擬法庭挑選2015年7月，男子郭彥君在中山捷運站，持水果刀趁著電扶梯往下，短短8秒間，連續砍殺4名無辜民眾做為案例審判。檢察官論告時，以在投影片提出「人體解剖圖」，形容凶刀非常鋒利，並以「當事件一發生，她接到母親的電話，擔心她是否平安」，訴諸情感，引導朝殺人未遂重判。

6名國民法官評議時，具有醫學背景的國民法官說，像第一位受傷民眾，左胸中刀，若引發氣胸，又拔出刀子，更可能致命，其他國民法官紛紛點頭，認為除犯意外，還要考量攻擊身體的部位。

審判長則提醒國民法官：「短短8秒，是否會改變犯意？」有國民法官強調「會」，因郭殺2人後想要逃跑，變成只有傷害罪。評議結果以6比3、5比4，連罪名的順序，見解都與高院定讞的判決相同，而沒有法官的影子陪審團判決也比原一審重。

對此結果，審判長雷雯華說，期待人民對司法能增加一點信心，這一切就值得了。

(中國時報)