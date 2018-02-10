2018年02月10日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

國民法官參審草案出爐後，各法院陸續舉辦模擬法庭，卻傳出爭議，有國民法官在外放話「開譙」，指責判決遭到職業法官脅迫、利誘，職業法官駁斥並喊冤；法界認為這樣的衝突是因雙方缺乏互信，司法院應嚴肅處理並解決，否則未來難以推動。

司法院祕書長呂太郎表示，目前已完成試辦的高雄、台北、士林地院將針對試行狀況，包括案件審判結果、量刑輕重，由負責的評論員撰寫相關報告，再匯集到司法院，做為日後送交立法院審議的參考。

高雄地院今年1月11日率先進行國民法官選任及審理，包括空少、資深金融業經理、專業旅遊領隊等擔任國民法官參與審判。隨後，嘉義地院也進行國民法官審理，但只進行到第2次準備程序及選任模擬國民法官，尚未進入辯論程序及量刑判決。

至於北院則完成所有程序並作成宣判，國民法官們參與審判後，認定檢方起訴被告的殺人未遂罪不成立，改依違反家暴法輕判，但昨天士院卻是比原審加重。

尤其北院模擬結束後，檢方相當有意見，認為國民法官只聽證人講話，根本沒有閱覽相關卷證資料，這種情況下還要做判決難道不叫「恐龍」嗎?國民法官也認為花太多時間判斷被告有沒有罪，但花太少時間決定要怎麼量刑，擔心作了恐龍判決。

法官論壇更有法官爆料指有國民法官候選人對外放話，辯稱作出「不符社會期待」、「違背國民法律感情」的判決，是受到職業法官的強暴、脅迫或利誘來撇清責任，讓職業法官認背了黑鍋、委屈喊冤。

但台灣陪審團協會卻痛批，模擬法庭過程中，檢方以宗教經文強調被告罪有應得，且出現審判長干涉國民法官看法的狀況。法界認為，這些差異有待協調和磨合，才能確保被告與被害人的權益。

(中國時報)