太電案 孫道存等賠投資人74億

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中國時報
／台北報導

太平洋電線電纜公司200億元掏空案，纏訟13年後，刑事部分，去年定讞；投保中心代2萬5000多位投資人提出民事損害賠償訴訟，台北地院9日判決前太電董事長孫道存及前太電財務長胡洪九和太電公司、董監事共22人，要給付2萬4772位投資人74億5130萬多元。若加上利息，孫、胡等人至少要賠償百億以上。本案可上訴。

太電案民事賠償，還有胡洪九和孫道存，2012年為北院判決連帶賠償太電公司港幣1.84億元；胡洪九另賠太電3億200多萬美元，加上判賠投資人金額，胡洪九個人要賠償本息，合計超過260億元，是國內掏空案判賠次高紀錄。

本案判賠22人，除太電和孫、胡2人，還有遭通緝的太電前副董事長繆竹怡、仝清筠、黃靜琳等5位太電案有罪確定被告。還有太電董監事，包括太電總經理、孫道存的弟弟孫道亨，及仝秀君、仝文娟、仝秀馨、孫道存母親孫陳淑娟、鄭超群、劉偉剛、苑蘭君；還有寶驊、新驊、大鑫、欣佑、源流、欣隆6家投資公司及茂豐租賃公司等。

法官認定胡洪九等太電5位涉案人，和這些自然人、法人董監事，未善盡內部管控監督職責，或違反確保財務報告正確性的法定義務；太電公司則是要為刑案被告的行為，負起公司損害賠償責任。

太電案爆發在2003年，檢方隔年起訴胡洪九、孫道存等長年計畫性掏空太電資產，再用假定存製作不實財報美化帳面，損失200億多元。投保公司代投資人提告，向胡洪九等279人求償80億多元；纏訟多年後，257人賠償和解，最後剩下胡洪九等22人，北院昨判賠。

(中國時報)

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