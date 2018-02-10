5000萬交保 林錫山回家過年

2018年02月10日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

立法院前祕書長林錫山涉收回扣貪汙，一審遭重判16年，高院下月將宣判；由於林押期將屆滿，高院認為他已繳回犯罪所得3950萬元，並提供2億1864萬多元的財物擔保，9日裁定5000萬交保，但限制出境及住居和須到派出所報到。林晚間在親友協助下辦妥交保，回家和家人團聚過年。

林錫山被控主導立院多起電腦軟硬體設備招標案，2012年初找上網遠科技負責人李保承，向他表示「去年做得不錯喔，借我300萬可以吧？」李為取得其他標案，從2012年至2015年元月，分8次給林錫山回扣3950萬元。

林陸續透過親信陳亮吟等人探詢網遠科技的意見，再替其量身打造標案，或洩漏招標文件、規格協助取得立院招標案。

此外，林錫山自2012年起，3年內現金增加2億3618萬6920元，分別藏放個人、妻兒、他人提供共32個銀行帳戶內，涉及財產來源不明罪。北院將他判刑16年。

案經上訴，高院審理期間，林屢次向法官聲請交保，他強調全部繳出犯罪所得，並將房子及現金提供日後沒收宣告的擔保，希望能讓他預先安排家人日後生活，可以安心去服刑，高院日前辯結，訂3月29日宣判，並認為，林仍有逃亡之虞，但已繳回不法所得並提供2億多元的財物擔保，裁准讓他交保。

林錫山昨傍晚由親友籌足5000萬元現金和台支本票辦妥交保，晚間戴著帽子和口罩，離開高院時不發一語。全案仍可抗告。

(中國時報)