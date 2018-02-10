澄清沒勸劉家昌告甄珍！白冰冰集2200歲星光過年

白冰冰（前排左起）和中視總經理胡雪珠率領老中青明星參加中視除夕特別節目《新春旺旺冰冰SH0W》錄影。

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中國時報

白冰冰主持中視除夕特別節目《新春旺旺冰冰SHOW》，昨邀請念唱國寶楊秀卿、郭大誠、曹西平、陳隨意、謝宜君、陳宇風等37位藝人，總歲數加起來超過2200歲，與助理主持人簡至豪、阿文、東諺一起出席記者會。記者會上白冰冰表示，元旦跨年是年輕人的事，但農曆跨年則是一家人的事，邀請那麼多資深藝人，就是要讓年長者在除夕夜一家人團圓時不會無聊。

曹西平與包偉銘10幾年沒有同台，為了節目受白冰冰邀約同台錄影玩遊戲，因為不想輸給包偉銘，曹西平超賣命，結果錄影完害他超想吐，不認輸的他不忘打槍包偉銘說：「他還臉色發白、坐在地上喘勒！」

勸劉家昌好好溝通

日前媒體報導指白冰冰建議劉家昌提告甄珍，無端捲入別人家務事的她昨錄影原本不想說此事，但是她不想要引人疑慮，特別站出來對外澄清說：「阿彌陀佛！台灣人勸和不勸離，勸和都來不及，怎可能還去勸離？」

白冰冰說，劉家昌身體不好，年紀那麼大，在江西龍虎山打造占地1.6平方公里的「華泉小村」度假小鎮，但大家卻把焦點放在他們的婚姻上，她說，一個是老師、一個是師母，是看到劉家昌很生氣，才會建議他，「夫妻那麼久不管為了什麼，都要好好溝通與解決，把事情講明白。」若真的不能在一起，也應該好好解決。

(中國時報)

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