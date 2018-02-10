孫可芳鬼片入戲靠小強

2018年02月10日 04:10 中國時報 李承陽 專訪

孫可芳去年奪下金鐘最佳女配角，戲途大開，在拍攝中的鬼片《粽邪》擔綱關鍵角色，飾演一位隨時處在神經質的女生，不時喃喃自語跟空氣對話，令她最痛苦的是要住進劇組特別為她布置的「新家」，家中的場景貼滿符咒，氣氛陰森，她形容：「如果真的住在這裡不到1個月就發瘋了。」

孫可芳怕鬼，慶幸自己沒有任何撞鬼經驗，為了詮釋鬼片中神經緊繃的狀態，她用一個超級自虐的方式，「我最怕的東西就是蟑螂，聽到這兩個字就會怕，演出時想像家裡都是蟑螂，嚇死自己。」沒想到這招後勁太強，下戲之後還覺得皮膚癢，好像隨時有蟑螂在身上爬。

除了拍出恐怖情境很困難之外，孫可芳透露自己皮肉傷也不少，「拍這部電影幾乎所有人都要吊鋼絲，我就是那個吊最慘的。」她在臉書貼出雙腿瘀青照，自嘲青一塊、紫一塊都是成長的痕跡，身心靈都有受傷。

和廖士涵再合作

電影劇情探討霸凌議題，恰巧孫可芳曾擔任過國中老師，她認為霸凌發生的年齡層越來越低，「從學生上課分組的時候就知道有排擠，但光是這樣我也不能做什麼。」

她以前念女校，是班上的開心鬼，自認活潑、調皮的個性比較不會遭到別人霸凌。國片《粽邪》由廖士涵執導，和孫可芳兩人繼《舞吧！舞吧！在一起》後再度合作，電影預計鬼月檔期上映。

(中國時報)