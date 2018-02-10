舒瑪瓦塔上火線 戰地飆車超難

艾琳舒瑪瓦塔為戲變成女漢子，其實私下很淑女。

友善列印
中國時報
報導（倫敦連線）
艾琳舒瑪瓦塔為了使用好槍枝，特別接受訓練。

CINEMAX頻道影集《勇者逆襲》推出第5季，主要演員之一的澳洲女星艾琳舒瑪瓦塔（Alin Sumarwata）接受台灣媒體訪問，影集以特種部隊執行高風險任務故事為主，艾琳笑說：「在這季中，演員們為了生存都被逼到絕境好幾次了，我們持續不斷奮鬥，為了活下去！」

她不諱言滿多戲都很難拍，每一集都充斥動作特技，「我喜歡開車，但開車在片場完全不一樣，有更多的特技與限制，車輛的操作變得更有難度！」她為此接受不少訓練，像是找了私人教練訓練體能，也接受一對一的武器使用指導，在一個月內跟特技顧問學習點火、射擊、攀爬、在建築間跳躍、汽車特技等。

全球各地出任務

「這些訓練做得越多受苦越多，但我真的很喜歡，尤其是目標射擊。」她笑認過程中多少會受傷，「開拍前因訓練有一些擦傷，主要是還不熟悉武器，像是來福槍。但大致上都還好，我們很幸運。」雖然辛苦，但因故事設定他們在「全球各地」執行任務，拍攝時到不少地方取景，她最喜歡布達佩斯，「那裡的文化、建築、歷史都很吸引人，我們會去海岸看日落，很療癒。」

她飾演的角色來自工人階級，是堅強的女性，也是許多人都可以投射的對象，「她在軍隊、完成任務的成就，是可以帶來一些正面意義的。」《勇者逆襲》第5季敘述，現已解散的第20小隊，由於祕密的軍事情報、高風險行動和各方恐怖分子的崛起，使得該部門再度重啟。影集現正播出中，每周六上午11點於CINEMAX頻道與美國同步首播，當日晚間10點再次播出。

(中國時報)

孫可芳鬼片入戲靠小強 周華健自覺文言文進步

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。