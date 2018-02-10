舒瑪瓦塔上火線 戰地飆車超難

2018年02月10日 04:10 中國時報 潘鈺楨 （倫敦連線） 報導（倫敦連線）

艾琳舒瑪瓦塔為了使用好槍枝，特別接受訓練。

CINEMAX頻道影集《勇者逆襲》推出第5季，主要演員之一的澳洲女星艾琳舒瑪瓦塔（Alin Sumarwata）接受台灣媒體訪問，影集以特種部隊執行高風險任務故事為主，艾琳笑說：「在這季中，演員們為了生存都被逼到絕境好幾次了，我們持續不斷奮鬥，為了活下去！」

她不諱言滿多戲都很難拍，每一集都充斥動作特技，「我喜歡開車，但開車在片場完全不一樣，有更多的特技與限制，車輛的操作變得更有難度！」她為此接受不少訓練，像是找了私人教練訓練體能，也接受一對一的武器使用指導，在一個月內跟特技顧問學習點火、射擊、攀爬、在建築間跳躍、汽車特技等。

全球各地出任務

「這些訓練做得越多受苦越多，但我真的很喜歡，尤其是目標射擊。」她笑認過程中多少會受傷，「開拍前因訓練有一些擦傷，主要是還不熟悉武器，像是來福槍。但大致上都還好，我們很幸運。」雖然辛苦，但因故事設定他們在「全球各地」執行任務，拍攝時到不少地方取景，她最喜歡布達佩斯，「那裡的文化、建築、歷史都很吸引人，我們會去海岸看日落，很療癒。」

她飾演的角色來自工人階級，是堅強的女性，也是許多人都可以投射的對象，「她在軍隊、完成任務的成就，是可以帶來一些正面意義的。」《勇者逆襲》第5季敘述，現已解散的第20小隊，由於祕密的軍事情報、高風險行動和各方恐怖分子的崛起，使得該部門再度重啟。影集現正播出中，每周六上午11點於CINEMAX頻道與美國同步首播，當日晚間10點再次播出。

(中國時報)