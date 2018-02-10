三立投資10億打造華劇2.0

三立總經理張榮華（右四）昨率演員鍾承翰（左起）、鍾瑶、吳思賢、蔡黃汝、韓瑜、曾莞婷、高宇蓁出席尾牙。（蘇蔓攝）

友善列印
中國時報
報導
曾莞婷（左二）昨小露性感與玖壹壹合唱。（蘇蔓攝）
吳宗憲昨上台演唱炒熱氣氛，笑得開心。（蘇蔓攝）

三立9日晚舉辦年終尾牙，席開138桌，員工、貴賓及明星共超過1700人同歡，三立總經理張榮華昨在台上致詞表示：「三立持續推動製作優質內容，雖然現在台灣影視大環境不佳，但身為台灣人電視台的我們要堅持走下去，莫忘初衷，為台灣影視產業繼續拚下去。」除了發出破億年終獎金慰勞辛苦同仁，並霸氣表示計畫再投資10億打造華劇2.0。

張榮華表示，近年媒體產業經營愈來愈困難，影片載具、平台變多，無論影視產業如何改變，有件事永遠不會改變，「有內容就是King」，三立擁有最多元優質內容，包括戲劇、綜藝、新聞、新媒及活動均達到全國質量第一，「今年我們會在這5個重點目標持續推動、持續加碼。」從播出中的台劇《金家好媳婦》到華劇《已讀不回的戀人》、《姊的時代》，口碑、收視雙贏，因此今年計畫再投資10億打造華劇2.0，並代表三立電視捐出200萬協助花蓮震災重建家園。

玖壹壹狂發紅包

尾牙由五熊、艾美及許志豪主持，除了有歌手畢書盡、朱俐靜、天團「玖壹壹」及SpeXial獻唱，玖壹壹也在現場狂發91個紅包。

曾莞婷和好友「玖壹壹」一起合唱，她丟紅包時，性感露出「北半球」，讓台下員工及來賓有得拿、有得看，吳宗憲出手大方，捐了5台價值8萬多元的吸塵器，曾國城捐6萬。鍾說這輩子第一次參加尾牙，「好好玩，很新奇，就算要趕回去拍《姊的時代》，也要好好坐下來吃。」鍾承翰也是首次看到流水席大場面，「很熱鬧，感覺很特別。」隨後匆匆趕回劇組拍《已讀不回的戀人》。

(中國時報)

周華健自覺文言文進步 拳王泰森 淘氣外洩《閨蜜2》

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。