文華東方芳療 陳思璇手足綻放魅力

2018年02月10日 04:11 中國時報 徐力剛 報導

駐店經理Bertrand Li專業手法，賦予陳思璇指甲全新生命。（盧禕祺攝）

芳療中心並提供貴賓芳療室，可讓賓客享受更奢華的手足護理空間。（台北文華東方酒店提供）

Bastien Gonzalez手足護理產品系列。（台北文華東方酒店提供）

台北文華東方酒店芳療中心以木質系色調營造低調奢華感。（台北文華東方酒店提供）

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「Bastien手足護理療程」利用特製鑽頭打磨指甲表面（左），賦予指甲全新光彩。（台北文華東方酒店提供）

美麗，可以是具象，更可以是隱喻而出的無形光彩。美麗的本質，是健康的形而上表現，亦是由內至外自然散發的自信光澤，在舉手投足間盡洩魅力。肢體的律動，充盈著活力。活力之本，在乎細心的呵護，台北文華東方酒店芳療中心一本初衷，讓國際知名足藝大師巴斯勛岡澤拉（Bastien Gonzalez）精心設計的手足護理療程，情牽每雙手、慰藉每雙走累的腿，讓手足美麗無限。

來自法國的巴斯勛岡澤拉，是好萊塢巨星重金禮聘的手足護理大師，在他的巧手下，為肌膚護理、美甲療程與足部重塑定義了新概念，透過專業手法與實作，知微見著的讓指甲、手足部肌膚，賦予了新的生命力。

指甲表面重現光澤

如今，他在台北文華東方酒店力邀下，將這套最新的概念和手法引入台灣，伊林娛樂名模陳思璇以質感、身材、美麗於一體，提前體驗「Bastien手足護理療程」，美人、美麗，相得益彰。

陳思璇表示，常做光療指甲的女生都清楚，過程中指甲容易變薄斷裂，而當接受此療程後，深刻有感。

足療師透過理療、美容、放鬆3步驟，減少肉刺、生繭或角質等情形，也改善指甲周圍表皮的柔軟度。同時，透過指甲刀、指甲銼與手術刀等器具，使甲面重現光澤，最後以重塑護理按摩療程結尾，減緩肌肉緊繃促進血液循環，完成3位一體美容課程。

巴斯勛岡澤拉手足護理療程強調美麗來自「健康」的指甲與手足部肌膚，擁有自然光澤指甲，也就無需再塗抹指甲油。陳思璇身為頂尖專業模特兒，時常穿著不合腳的高跟鞋工作，腳趾邊緣常會疼痛，日前來到台北文華東方6樓的芳療中心，一邊享受寬敞空間搭配極簡風設計的氛圍，一方面透過輕快音樂旋律，在舒適環境中放鬆身心，而專業足療師透過護理療程讓指甲脫胎換骨，完成後雙足宛如走在雲端般放鬆，神清氣爽。

需有法足療師認證

陳思璇說，許多好萊塢明星、貴婦與阿布達比王妃定期安排私人專機接巴斯勛岡澤拉到府服務，進行一對一手足護理療程，自己不用出國，就能在台北文華東方盡情享受頂級奢華體驗，就把這個尊榮當成送給自己的新年禮，「美麗過年，一年光彩」。

巴斯勛岡澤拉在台北的駐店經理Bertrand Li指出，巴斯勛岡澤拉手足護理工作室全球有25個據點，所有足療師必須熟記497頁「Bastien Handbook」、並通過法國專業足療師認證，以高標準確保全球顧客享有相同品質服務。

手足護理外還有「Bastien腳部療程」，此療程先以鑽頭打磨指甲表面減少與鞋子摩擦，再搭配天然珍珠泥與以小羊皮製作麂皮革工具拋光甲面，之後塗抹特製指緣油預防死皮產生保持滋潤度，最後可搭配火山泥與鑽石粉融合的黑鑽石磨砂膏去除老化角質，即大功告成。更多資訊或預約療程，可洽（02）2715-6880或至官網www.mandarinoriental.com/taipei/。

(中國時報)