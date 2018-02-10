日月行館年菜有阿嬤味道

2018年02月10日 04:11 中國時報 何書青 報導

「古法清蒸海上鮮」用鹹香適中的魚露沖上油蔥，帶出鮮嫩魚肉。（日月行館提供）

「紅蟳臘味蒸米糕」做法費工，將糯米浸泡在爆香後的南投黑麻油再炊煮，搭配鮮甜紅蟳和臘腸，讓整道料理十分噴香。（日月行館提供）

日月行館座落於日月潭涵碧半島最高點，擁有絕佳的觀景優勢。（資料照片）

「燈籠樂山大明蝦」除了能吃到香酥的大明蝦，還將市面罕見的養生食材花生芽入菜。（日月行館提供）

「一品筍香四方肉」以慢火燉煮8小時，製成入口即化的絕佳口感。（日月行館提供）

「芙蓉薯寶長年菜」將寓意吉祥、年節必吃的長年菜帶出滑口又甜脆的新美味。（日月行館提供）

日月行館11樓的東方料理觀景餐廳，坐擁此地景觀最高、最美位置，能邊大啖美食、邊賞夢幻的日月雙潭美景。（日月行館提供）

日月行館優雅坐落在日月潭涵碧半島制高點，將日月雙潭的絕美景致盡收眼底，不同節氣的景色更是變化萬千。一年中闔家難得團聚圍爐的新年節慶就要來臨，日月行館在館內最高、景觀最美的11樓東方料理觀景餐廳，端出11道用心又費時打造、彷彿阿嬤親手做的豐盛年菜，在創新的特色美饌中，喚起每位賓客久違的傳統溫馨過年味。

有別於一般飯店追求鮑魚、魚翅等奢華大餐，日月行館堅持讓年菜有「阿嬤親手做的味道」，反璞歸真的料理不是花大錢買高檔食材就能達成，而是必須嚴謹遵循傳統料理手法，不僅用料要新鮮實在，還要肯花長時間耐心製作、願意以繁複工序烹飪、不加速成的化學香料等，每個環節都不能怠惰。

美味湯品滋補養顏

這套年菜能嘗遍南投的各種特色時令食材，「冬筍香蒜鮮魷鍋」和「老菜脯肥鵝燉盅」2道湯品是特別推薦，南投盛產的冬筍本就出名，但今年雨水量較少，冬筍產量不高，因此特別珍貴，「冬筍香蒜鮮魷鍋」將當地小農種植的冬筍悉心熬煮6小時，筍質幼嫩香甜，搭配爆香後的魷魚，成了一道噴香必嘗的美味湯品；而「老菜脯肥鵝燉盅」則將醃漬長達40年的在地老菜脯入湯，加上發酵後的黑蒜頭、生蒜仁，和更能襯托菜脯滋味的肥美鵝肉一起熬煮8小時，熬到入味的鵝肉鮮甜軟嫩，是道養顏美容又爽口的滋補聖品。

萬壽果芽稀貨上桌

令人眼睛為之一亮的「燈籠樂山大明蝦」將外殼酥脆、肉質飽滿的大明蝦，搭上特殊食材「花生芽菜」。市面上罕見花生芽白藜蘆醇含量高，被譽為「萬壽果芽」，近年被視為養生聖品，比豆芽菜更粗且長，味道更為香甜清脆，和香酥的明蝦特別相配，令人吮指再三。而過年必備、有吉祥寓意的長年菜當然也少不了，「芙蓉薯寶長年菜」將南投新鮮芥菜下鍋炒，再把當季紅地瓜切絲後炸、與干貝絲一起撒上，吃起來有長年菜的甘味滑口，同時又有香脆、甜甜的滋味，帶出長年菜令人意想不到的新美味。

4功夫菜有新滋味

功夫繁瑣、將糯米泡在爆香後的當地黑麻油再炊煮的「紅蟳臘味蒸米糕」；完全用南投新鮮蘿蔔製成、一口咬下還可見蘿蔔絲的「白玉蘿蔔嫩香糕」；鹹香又鮮嫩的「古法清蒸海上鮮」；或用慢火燉煮8小時到入口即化的「一品筍香四方肉」等，想大啖做法傳統卻又有創新滋味的年菜，即日起到3月2日（農曆正月15日）在日月行館都品嘗得到，每桌售價1萬6800元＋10％（10人份）。

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訂位專線：049-285-5555

地址：南投縣魚池鄉中興路139號。

(中國時報)