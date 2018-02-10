柿安牛宴 台北晶華吃得到

2018年02月10日 04:11 中國時報 何書青 報導

台北晶華酒店攜手日本柿安推出「柿安牛究極之宴」。（台北晶華酒店提供）

酒店1樓azie同步推出3款以柿安牛製成的丼飯，圖為其中1款「柿安牛漢堡排丼飯」。（台北晶華酒店提供）

日本人稱2月9日為牛肉日，在日本以養殖頂級牛種聞名的「柿安集團」選在這天來台，由柿安集團料理長村石浩司親自操刀，9日晚間起在台北晶華酒店的三燔本家推出稀有的「柿安牛究極之宴」，9道式的日本別府最高規格親奉料理，僅限量3日，每人份1萬5800元，還沒正式對外開席，就已賣逾9成，足見台灣饕客對日本和牛的愛戴。

柿安集團在日本有近150年歷史，涮涮鍋、壽喜燒、和風甜點口福堂等品牌都極具名氣，以肉品起家的柿安，最出名還是其自營飼育的和牛品牌「柿安牛」，有著醇厚香氣和滑順口感特性，每年產量約240頭，除飼育標準嚴謹，還只用無生產經驗的A5等級雌牛，柿安集團料理長村石浩司說：「相較於雄牛，雌牛的油花分布更均勻、細緻，肉質也較為軟嫩，而且一定要有A5等級才能被稱作柿安牛。」

價格多元豐儉由人

在17到18℃就能將油脂融化的柿安牛，真謂入口即化。村石浩司最推薦「柿安牛究極之宴」中的柿安牛菲力網燒，用的部位有「菲力之王」美稱，肉質軟嫩到用筷子輕夾即斷，分量僅占一頭牛的0.1%，相當珍稀。三燔本家另推出柿安牛肩胛鍋物套餐，每位3800元，可選涮涮鍋或壽喜燒方式品嘗。若想以更平價嘗柿安牛，酒店的azie也同步推出3款以柿安牛製成的丼飯，價格480元至880元不等（以上價格須另加1成服務費）。

(中國時報)