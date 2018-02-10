胡宇威酒精催戲 豪飲16杯

胡宇威在新劇中演律師，性格憂鬱。

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中國時報
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胡宇威回台過年很開心，昨說已準備做牛排丼飯給爸媽吃。（洪秀瑛攝）

胡宇威這幾個月在北京懷柔影視基地拍攝電視劇《在紐約》，與李易峰、江疏影、蔣夢婕等人同劇飆戲，他前天返台，剛好躲過大地震，但媽媽有點受驚嚇，「我當時在北京已經睡沉了，爸媽傳簡訊告訴我這件事。」他劇中角色有酗酒症，自爆拍戲時偶爾會喝真的，他酒量不錯，喝酒不太會臉紅，只要一臉紅，肯定是喝到假酒。

過去胡宇威曾參加開鏡聚會，開心喝到臉紅，經紀人察覺異狀，一聞紅酒竟充滿濃濃工業酒精味，結果真的喝到假酒。這次新戲中有很多需要喝酒的情緒戲，他9日說，有一場在酒吧取景的戲，排戲時，他用真酒入戲，導演試戲就試了4次，算一算連喝近16杯威士忌，喝到有點茫，等正式拍攝，「動作已經有點慢了。」

祝福王家梁戀情

他同門師弟王家梁和曾沛慈先前在車內喇舌爆戀情，胡宇威和2人都是朋友，他說自己也是看新聞才知道，笑稱從他們的照片中看得出有熱戀感覺，「還滿Romantic，我知道他們很久沒對象，很恭喜他們。」被問是否有車吻經驗？他大笑：「誰沒年輕過啊？」他將和爸媽在台過年，被問現在有對象？他四兩撥千斤：「可以說有，可以說沒有。」並坦言和緋聞女友陳庭妮一直有保持聯絡。

中國時報提醒您：飲酒過量 有害健康

(中國時報)

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