2018年02月10日 04:10 中國時報 陳張眾 報導

COACH × Keith Haring雙面穿VARSITY夾克，2萬5800元。（COACH提供）

Scotch & Soda「Born To Love」愛心牛仔褲，6790元。（Scotch & Soda提供）

Alice+Olivia StaceFace愛心鑰匙圈，3500元。（Alice + Olivia提供）

LOEWE Barcelona Hearts小包，7萬4000元。（LOEWE提供）

COMME des GARCONS PLAY系列橫紋長袖愛心T恤，4600元。（團團精品提供）

BVLGARI寶格麗LOGOMANIA MAXI POP-HEART淨白瑪瑙色上等絲質披肩，1萬7900元。（寶格麗提供）

DIOR Lady Dior mini紅色小牛皮Niki de Saint Phalle心形藝術圖騰刺繡提包，14萬元。（DIOR提供）

MIU MIU心形珍珠墜飾戒指，價格店洽。（MIU MIU提供）

GUCCI GG MARMONT LOVE珍珠裝飾卡夾，2萬3800元。（GUCCI提供）

SAINT LAURENT LOVE豹紋印花小牛皮箱形包，價格店洽。（SAINT LAURENT提供）

VALENTINO GARAVANI心形鉚釘裝飾硬殼手拿包，8萬6500元。（VALENTINO提供）

LONGCHAMP SAINT-VALENTIN系列粉色手拿包，9800元。（LONGCHAMP提供）

HOGAN情人節限定系列H365白色繫帶休閒鞋，1萬5900元。（HOGAN提供）

即將邁入而立之年的女星任容萱，目前小姑獨處卻沒成家壓力，大方喊出：「女人要先學會愛自己。」她換上丹寧外套、皮裙和一雙HOGAN小白鞋，展現隨興就時尚的率真風格，更為面對即將到來的單身情人節，準備好說走就走的動力，就算沒有愛人也能迸出多彩女人心。

如同任容萱般有主見的都會女性，不管身邊有沒有伴，都可以在情人節前夕為自己多點用「心」。義大利時尚品牌HOGAN，就將英文草寫的「Love me」烙印於鞋身，除了用於見證情人之間的濃情密意，也可以解讀為愛自己的大膽宣言。

紅心皇后 狂野自信

藉時尚闡述女權主義的DIOR創意總監Maria Grazia Chiuri，把迪奧先生口中象徵生命的紅色揮灑於Lady Dior迷你包款上，搭配刺繡細節凸顯當代女人的優雅自信。藝術感強烈的LOEWE則跳脫框架，運用螢光多彩營造俏麗氣息，VALENTINO、SAINT LAURENT更是玩的狂野，加入鉚釘鍊帶或豹紋圖樣，解套傳統「愛」的定義。

而Alice + Olivia選擇請出代表設計師的俏皮StaceFace，與有Filip Pagowski筆下淘氣大眼愛心圖騰的COMME des GARCONS PLAY系列，同樣可愛又引人注意。

粉嫩柔情 偷藏少女心

在平日堅強外表下，難免有時也想要向另一半、甚至自己撒撒嬌，潛藏在細節裡的柔弱，是保護少女情懷的小心機。MIU MIU即推出鑲上珍珠、粉色水鑽的各式小配件，GUCCI亦把信奉浪漫主義的血液化做珍珠，於熱賣款粉色GG MARMONT包款上拼出LOVE字樣，延續執迷於愛的品牌神話。

源自紐約的COACH，本季選與塗鴉藝術家Keith Haring合作，並將其代表性充滿街頭感的愛心圖騰，飾於經典VARSITY夾克等單品上，以往給人奢華感十足的BVLGARI寶格麗，春夏將絲巾轉為畫布，用個性塗鴉凸顯都市愛戀主題。

法國時尚品牌LONGCHAMP則釋放天馬行空的柔情，印滿愛心、飛馬圖騰的限定手拿包款，穿插法語寫下L’moureux（愛人）、Je t’aime（我愛你）等密語，而荷蘭品牌Scotch & Soda更進一步於丹寧褲款布面上開出顆顆愛心，只待真心人近距離解碼。

(中國時報)