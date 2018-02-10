情人節珠寶 藏愛情密碼

2018年02月10日 04:10 中國時報 陶福媛 報導

GUCCI以希臘神話的西拉琴設計情人節飾品，琴與「情」同音，意寓深遠，項鍊1萬6200元。（GUCCI提供）

喬治傑生的Love Knot銀飾系列，4300元起。（GEORG JENSEN提供）

CHAUMET情人節Liens緣繫戒指，6萬5000元。（CHAUMET提供）

高圓圓代言CHAUMET情人節Liens緣繫珠寶，洋溢愛的幸福感。（CHAUMET提供）

情人節，是情侶公開放閃、甜蜜賣萌的日子，可愛的愛心、浪漫的花朵、象徵忠貞不二的繫結、充滿隱喻的琴（情），以及成雙成對的對戒，都是宣示堅定愛情的最佳明證，各家精品推出各項情人節的商品和優惠，為愛情加分。

在民風保守的年代，情人無法大方示愛，必須透過隱喻含蓄的手法來表達愛意，如「鎖與鑰匙」、「琴（情）」、「結」等，讓人心領神會，一切盡在不言中。

以結為意象的情話珠寶不少，如CHAUMET邀高圓圓代言情人節主打Liens緣繫珠寶，Anna Hu以結為主題的戒指、手鍊和項鍊，以及喬治傑生（GEORG JENSEN）的Love Knot系列銀飾等，都是以結代表情緣相繫。

GUCCI則以希臘神話中的西拉琴設計一系列的珠寶飾品，其典故源自太陽神阿波羅彈奏里拉琴擄獲月桂女神達芙妮的心，里拉琴又名「詩琴」，琴又與「情」同音，意寓深遠。（陶福媛）

(中國時報)