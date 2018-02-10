情人表時時刻刻相廝守

2018年02月10日 04:10 中國時報 陶福媛 報導

Seiko情人節主打Lukia限量女表。（Seiko提供）

Seiko代言人林依晨配戴情人節主打的Lukia限量女表。（Seiko提供）

浪琴表代言人林志玲推薦新品RECORD系列男女表。（Longines提供）

浪琴表在情人節主打RECORD表，男女表可組成情人對表。（Longines提供）

沛納海推薦情侶對表，PAM00741紅金腕表，42mm，71萬3000元。（PANERAI提供）

沛納海推薦情侶對表，PAM00729自動鈦金屬腕表，45mm，36萬4000元。（PANERAI提供）

宇舶表BIG BANG UNICO藍寶石銀河腕表有黑色和白色兩款，透明藍寶石水晶款售價258萬4000元。（HUBLOT提供）

宇舶表BIG BANG UNICO藍寶石銀河腕表有黑色和白色兩款，黑色藍寶石水晶款，售價274萬7000元。（HUBLOT提供）

黑白對比的CALVIN KLEIN，也是情人對表的首選。（CALVIN KLEIN提供）

情人節送表，有著「時時刻刻常相廝守」的意涵，因此備受情人的喜愛。不論是成雙成對的對表，或是融入愛心元素的情人節女表，都是最佳的情人節禮物。

浪琴表（Longines）在情人節主打各種表款的對表，其中最新登場的開創者系列（RECORD）男女對表最值得推薦，林志玲最近還為這款表拍攝一系列形象廣告，即起至3月底只要在直營店購買男女對表，就送浪漫景觀情人餐。

利用對比色彩搭配成為情人節對表，也是不錯的選擇。宇舶表推出BIG BANG UNICO藍寶石銀河腕表有黑色和白色兩款，整隻表分別黑色藍寶石水晶和透明藍寶石水晶打造，表圈皆鑲嵌48顆如彩虹般的彩色鑽石，各球各限量50只。

沛納海（Panerai）全新推出LUMINOR DUE腕表有42mm和45mm兩種尺寸，其中PAM00741紅金藍色表帶和PAM00729自動鈦金屬腕表，可以利用對比色彩搭配成情侶對表。風格簡約的CALVIN KLEIN色調以黑白色居多，可以利用「黑白配」的方式成對表。

情人節檔期向來是女表的銷售旺季，紛紛主打情人節女表，從高端的Harry Winston到平價的SWATCH，都可找到合適的情人節禮物，Harry Winston端出表盤上有顆愛心的海洋系列鑲鑽女表，SWATCH則推出愛心女表，Seiko則在情人節端出代言人林依晨，主打情人節Lukia限量女表。

(中國時報)