熱情紅沉穩藍 演繹愛戀色調

2018年02月10日 04:10 中國時報 陳張眾 報導

MICHAEL Michael Kors CORI鮮紅色鉚釘斜背肩包，2萬200元。（MICHAEL KORS提供）

LOUIS VUITTON NeoNoe手袋，7萬5000元。（LV提供）

Christian Louboutin Rubylou亮紅色迷你相機包，3萬5500元。（Christian Louboutin提供）

GIVENCHY紅色Classic Boots，價格店洽。（GIVENCHY提供）

Roger Vivier櫻桃紅花鑽高跟鞋，6萬5200元。（Roger Vivier提供）

HERMES愛馬仕於2018春夏女裝中，送出兩套由絲光府綢打造的愛馬仕紅長裙，為熱情色調透出寫意清新輪廓。（愛馬仕提供）

如果說，色彩能反映人生，茱麗葉畢諾許、伊蓮雅各的故事就不僅僅是只存在於被修復的數位電影裡，男人與女人相遇的戀曲，似乎能從最能代表熱情與冷靜的紅與藍中解析。時而張揚，時而神祕，在即將到來的情人節中，用時尚獻上兩端共生又相異的甜蜜默契。

提到愛的主題，紅色總是多數人的第一聯想，在即將正式邁入春季的寒冬天，隨手選搭一件火紅單品，就像是女人身上的一抹紅脣般，渲染出霸氣的個性魅力。宣揚實用主義的BALENCIAGA及皮革世家HERMES愛馬仕，就分別將紅色融入衣著中，透過衝鋒衣及絲光府綢Kaftan洋裝，演繹出風格迥異的街頭風景。

一只小紅包是點亮整體穿搭的密技，精品龍頭LOUIS VUITTON從自身檔案庫著手，以代表性紅色Epi皮革演繹全新NeoNoe包款，可追溯至品牌1932年「香檳包」的典故，更為其隱藏一絲慶祝寓意。而MICHAEL Michael Kors與紅底鞋品牌Christian Louboutin，則以俏麗造型出發，打造出實搭、搶眼的紅金配隨身小包。

除了包款外，鞋履亦是賦予女人自信的源頭之一，由Clare Waight Keller操刀的 GIVENCHY即強調個人主義，春夏系列強打的Classic Boots靴款，融合美國西部造型及浪漫70年代風格，柔軟袋鼠皮革鞋身和蟒蛇皮鞋頭、鞋跟，衝撞出大膽鮮明個性。若想穿出華麗貴氣，Roger Vivier的花鑽緞面高跟鞋提供了優雅選擇，搭配CELINE奉上的透視感膠框墨鏡，組出巴黎女人的不敗經典公式。

(中國時報)