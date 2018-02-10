在他耳邊奏一曲瀟灑藍調

2018年02月10日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

TOD’S Logo撞色塗鴉男士草編鞋，2萬500元。（TOD’S提供）

LOUIS VUITTON Graphite藍色條紋皮夾，1萬3800元。（LV提供）

HERMES愛馬仕The Game圖紋印花喀什米爾羊絨與真絲混紡圍巾100×100公分，2萬6200元。（愛馬仕提供）

GIORGIO ARMANI為男女推出Luxury Denim奢華丹寧系列。（GIORGIO ARMANI提供）

BOTTEGA VENETA鴕鳥皮編織小羊皮托特包（另提供姓名縮寫縫製服務），約17萬2900元。（BV提供）

Salvatore Ferragamo藍色牛皮手環，價格未定。（Salvatore Ferragamo提供）

男人的型格躲在瀟灑細節裡，用身上不按牌理出牌的元素，奏出一曲成熟詼諧的藍調樂章。義大利國寶級設計師Giorgio Armani，即趁著2月情人節前夕於同名品牌下推出全新Luxury Denim奢華丹寧系列，使用日本牛仔布料成就義式修身剪裁，考究的西裝外套、拉鍊式襯衫都為男人率性加分。此系列另有女裝選擇，打造不做作的情侶裝藍圖。

注入運動元素的紳士風格，是這幾季玩不膩的把戲，著重面料的Brunello Cucinelli，透過科技機能材質勾勒出棒球夾克輪廓，沉穩帶入活力氣息；BOTTEGA VENETA也為經典Intrecciato編織紋路添新意，以摩登包型搭配色塊、客製姓名縮寫服務，貼近年輕精品客層。

水上運動更是印證陽光屬性的道具，不管是自海岸生活衍生出的TOD’S塗鴉草編鞋、Salvatore Ferragamo的拼接手環，還是LV春夏配件中大量出現的Pacific深鈷藍色，均洋溢無比活力。愛馬仕則把遊戲人間精神貫穿於圍巾圖文中，藝術家Elias Kafouros設計的詼諧花樣，亦不禁讓人有嘴角上揚的歡愉。

(中國時報)