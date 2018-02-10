在他耳邊奏一曲瀟灑藍調

Brunello Cucinelli拼色夾克，8萬5000元。（Brunello Cucinelli提供）

友善列印
中國時報
報導
TOD’S Logo撞色塗鴉男士草編鞋，2萬500元。（TOD’S提供）
LOUIS VUITTON Graphite藍色條紋皮夾，1萬3800元。（LV提供）
HERMES愛馬仕The Game圖紋印花喀什米爾羊絨與真絲混紡圍巾100×100公分，2萬6200元。（愛馬仕提供）
GIORGIO ARMANI為男女推出Luxury Denim奢華丹寧系列。（GIORGIO ARMANI提供）
BOTTEGA VENETA鴕鳥皮編織小羊皮托特包（另提供姓名縮寫縫製服務），約17萬2900元。（BV提供）
Salvatore Ferragamo藍色牛皮手環，價格未定。（Salvatore Ferragamo提供）

男人的型格躲在瀟灑細節裡，用身上不按牌理出牌的元素，奏出一曲成熟詼諧的藍調樂章。義大利國寶級設計師Giorgio Armani，即趁著2月情人節前夕於同名品牌下推出全新Luxury Denim奢華丹寧系列，使用日本牛仔布料成就義式修身剪裁，考究的西裝外套、拉鍊式襯衫都為男人率性加分。此系列另有女裝選擇，打造不做作的情侶裝藍圖。

注入運動元素的紳士風格，是這幾季玩不膩的把戲，著重面料的Brunello Cucinelli，透過科技機能材質勾勒出棒球夾克輪廓，沉穩帶入活力氣息；BOTTEGA VENETA也為經典Intrecciato編織紋路添新意，以摩登包型搭配色塊、客製姓名縮寫服務，貼近年輕精品客層。

水上運動更是印證陽光屬性的道具，不管是自海岸生活衍生出的TOD’S塗鴉草編鞋、Salvatore Ferragamo的拼接手環，還是LV春夏配件中大量出現的Pacific深鈷藍色，均洋溢無比活力。愛馬仕則把遊戲人間精神貫穿於圍巾圖文中，藝術家Elias Kafouros設計的詼諧花樣，亦不禁讓人有嘴角上揚的歡愉。

(中國時報)

熱情紅沉穩藍 演繹愛戀色調

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。