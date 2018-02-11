花蓮強震 爸媽12歲兒 疊堆同赴黃泉

2018年02月11日 01:21 中國時報 張祈 、 許家寧 、 林縉明 ／花蓮報導 ／花蓮報導

在花蓮大地震中罹難的丁家陸客家屬（戴口罩者）10日抵台，口罩下難掩天人永隔的悲傷之情。（范揚光攝）

丁家五口挖掘過程

魂斷異鄉！花蓮大地震搜救進入第4天，雲翠大樓最後5名受困陸客一家人，經搜救人員連日搜尋，10日一早在擠壓變形的房間裡驚見1隻手臂，懸露在鋼筋與彈簧床旁，近午陸續抬出罹難男童楊浩然、堆疊在一起的父親楊捷及母親丁守慧，雖知2名老夫婦丁文昌、何鳳華凶多吉少，搜救隊仍忍痛努力開挖，不放棄2人微乎其微的生還機會；丁家家屬漏夜趕赴花蓮殯儀館，見扭曲不成人形遺體，痛哭失聲，讓人鼻酸！

恐怖201室 變形如三明治

搜救已逾96小時，死亡人數達15人，雲翠就占12人，搜救隊員昨持續開鑿丁家五口入住的漂亮生活旅店201室，至晚上確認找到楊捷夫妻與兒子楊浩然，仍未尋獲生死未卜的丁文昌夫婦。

入住201室者是來自北京的丁文昌（76歲）、何鳳華（75歲）夫妻與女兒丁守慧（40歲）、女婿楊捷（39歲）及外孫楊浩然（12歲）。搜救人員昨中午先抬出楊浩然遺體，下午陸續挖出一旁堆疊的楊捷、丁守慧，景象令搜救人員不忍。

花蓮縣消防局長林文瑞指出，雲翠大樓因強震傾塌，5人入住的201室受強烈擠壓，上方3、4樓的樓地板崩落，狹小房間如同「三明治」被上下夾住嚴重變形，警消試圖從隔壁房間及樓梯鑽探進入，都因大梁恐坍塌受阻。

昨凌晨2時許，搜救隊員改以電動削岩機從房間上方鑿洞進房，現場瀰漫惡臭，隊員逐一清出內部家具後，為保留罹難者完整性，確定是受難者後，改徒手挖掘；上午10時50分看見受困者1隻手臂，發現罹難者夾彈簧床上，並被上方樓地板壓住，明顯死亡。

愈挖屍臭愈濃 搜救隊不放棄

首位抬出的楊姓男童遺體身體變形，臉部難辨識，拉起後赫見一旁還有交疊的男女罹難者，從3人距離近，研判地震發生時，睡同張床上的3人是被天花板和3樓地板瞬間重壓身亡。

搜救進入最後階段，搜救規模縮小，也是最艱困的一夜，不僅開挖過程餘震不斷，還發生瓦斯外洩，讓搜救人員極度危險，也使搜救行動多次被打斷，多支特搜隊及日本搜救隊員相繼離開花蓮，目前還有6支特搜隊持續搜尋。

家屬深夜抵花蓮 悲慟認遺體

昨天花蓮城隍廟特地前往雲翠舉辦招魂儀式，盼將罹難者靈魂引到殯儀館。昨丁家五口的家屬，也自北京飛到台灣。搜救人員說，家人來了，希望他們安息，家屬會引領他們回家。

丁文昌家屬由北京市台辦副主任于鳳英陪同，昨傍晚6時許抵台，9時許抵花蓮後直接前往殯儀館處理後事，一行人皆戴著口罩，不發一語，神情哀戚。陪同前來的北京工作人員表示，家屬心裡傷慟可想而知，盼外界給他們一點時間。

(中國時報)