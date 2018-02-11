金正恩親筆信 約文在寅平壤見！

南韓總統文在寅（右）10日在青瓦台（總統府）接見北韓領導人金正恩的胞妹金與正（左），兩人親切握手，金與正並把金正恩的親筆信交給文在寅。（法新社）

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中國時報
／綜合報導

南北韓上演大和解！北韓領導人金正恩正式邀請南韓總統文在寅訪平壤，兩韓關係解凍再跨出一大步！據南韓媒體報導，隨北韓高層級代表團訪韓的金正恩胞妹金與正，10日前往青瓦台（總統府）拜會文在寅，轉交金正恩親筆信，並以口頭方式，代表金正恩邀請文在寅赴平壤訪問。

韓聯社報導，金正恩在親筆信中表示，有意盡快與文在寅會面，正式邀請文在寅方便時間訪朝。一旦峰會成行，將是南北韓間的第三次，也是2007年以來首次。CNN8日引外交人士稱，文在寅訪朝可能在8月15日，今年是朝鮮半島擺脫日本殖民73周年，當天為兩韓的「光復節」。

胞妹金與正代送信、轉達口信

北韓高層級代表團10日上午抵青瓦台時，南韓政府派青瓦台秘書室長任鐘晳迎接，文在寅隨後亦現身。會面開始時，文在寅先向金與正問好：「昨天天氣寒冷，想必妳十分難受吧？」金與正回答：「承蒙照顧，一切順利安好。」

除金與正，北韓高層代表團還包括北韓名義國家元首、最高人民會議委員長金永南、國家體育指導委員會委員長崔輝及祖國和平統一委員會委員長李善權。

金與正手持藍色文件夾進會議室，青瓦台發言人後來證實，是金正恩親筆信，由金與正代送，並口頭轉達胞兄口信，邀文在寅訪朝。親筆信中，金正恩使用為「朝鮮民主主義人民共和國國務委員長」頭銜。

金與正說，「希望盡早可在平壤見到您。假如您與金正恩委員長會談，就諸多議題交換意見，南北韓關係或可盡早改善，昨日也會變成遙遠的過去。」她說：「希望總統您為開創統一的新紀元扮演領導角色，在歷史上留下足印，讓後世傳頌。」

文在寅回應將力促訪朝之行

文在寅回應稱，今後要創造條件，促成訪朝之行。他說：「為推動兩韓關係發展，需要美朝盡早對話，希望朝方為此採取更積極態度。」他主示，北韓代表團今次訪問，讓平昌冬奧成為一屆和平奧運，有助實現半島和平、改善南北韓關係。

這場歷史性會晤昨上午11時後登場，文在寅設午宴招待，所有活動下午2時結束，歷時近3小時。這是自2009年8月後，再度有北韓官員到訪青瓦台，也是金氏統治家族成員首次踏上南韓領土及進入最高政府機關。

10日晚，南北韓女子冰上曲棍球聯隊與瑞士隊在江陵關東冰球中心比賽，文在寅也邀金永南一起觀看，為聯隊打氣加油。

(中國時報)

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