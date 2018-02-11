現場直擊－真愛台灣 向救難急先鋒敬禮

花蓮6日深夜強震，造成雲門翠堤大樓嚴重傾斜，日本搜救隊來台協助救援，10日上午向罹難者致意後，結束救援工作離台。（中央社）

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中國時報
為了感謝遠道而來協助救災的日本專家，在他們整裝返國前，蔡英文總統特別準備了親手簽名的卡片，代表所有國人致上由衷的謝忱。（摘自總統府發言人臉書）
0206花蓮大地震，上千位救難急先鋒為把握96小時黃金救援時間，徹夜挖掘搜救；圖為一名搜救隊員徹夜未闔眼，忍不住睡魔侵襲在旁小憩片刻。（郭吉銓攝）

「我們是要來帶你回家！」花蓮是世界知名的觀光景點，2月6日深夜的大地震，讓美麗的後山瞬間成為重災區，此時湧入的再也不是遊客，而是一波波來自各界的消防搜救隊員、軍人，不畏寒風冷雨在殘骸瓦礫中尋找生還者。而死亡人數每增加1人，救難人員對於死者的抱歉及缺憾就多了一分，更可看出他們有愛、無私奉獻的精神，看到這群救難急先鋒的搜救畫面，油然向他們致上最崇高的敬意！

寒風冷雨 搶救不分晝夜

這一場震災中最辛苦的，莫過於搜救人員，在強震過後、餘震未減的情形下，他們毫不畏懼地在危樓中開洞鑿壁。

救災過程，一波波餘震襲來，重災區雲門翠堤大樓傾斜超過35度，搜救人員繃緊神經與天爭命，同時也把自己置於險境。

「嗶！嗶！嗶！」的哨音一響起，大家就要緊急撤出，除了背負著建物隨時崩塌喪命的壓力，此外在傾倒、扭曲的大樓中，受到空間迷向影響，產生身體平衡誤差的錯覺，導致頭暈嘔吐感，一不小心可能打滑受傷，大大增加了救援的困難和危險性，累癱了就全副武裝打嗑睡，直教人不捨。

但所有人都堅持下去，因為大家都抱持一個信念，就是要讓所有的人可以回家。一位救難隊員曾說：「為什麼我那麼想把這些人帶回家，因為這些人都是別人的父母、兒女，就如同我的家人希望我平安歸來一樣。」

捐輸打氣 民眾熱情感人

除了救難隊員以外，許多民眾也在這一場震災，用自己的方式奉獻；有人開著胖卡到災區，免費供應薑茶、炒麵給災民、救災人員飲用，而震災前幾天大雨夾雜低溫，也有居民敞開大門，在上面貼張紙條，上頭寫著：「不用客氣，我家可以給你洗熱水澡、要坐在沙發上休息、睡覺也可以。」

其中也有軍人累了，坐在騎樓下睡著，路過民眾竟走進便利商店，直接買下暖暖包、熱飲，再走回軍人旁邊，輕輕把東西放在他旁邊，結果此時軍人剛好醒來，兩人相視而笑，軍人收下民眾善心，將暖暖包塞進口袋，喝完熱飲，繼續加入救災，雖是微不足道的舉動，但人性之善，由此可見。

悲天憫人 展現人性可貴

在這長達96小時的即刻救援行動，參與救災的每一個人，此時此刻放下了年齡、職業、甚至是政治取向，對遭受苦難的陌生人伸出援手，徹底展現台灣人悲天憫人的內在底蘊，他們是一群「真愛台灣」的人。

(中國時報)

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