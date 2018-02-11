功成身退 日搜救隊鞠躬離台

2018年02月11日 01:21 中國時報 許家寧 、 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

雲門翠堤大樓倒塌到8日尚有5位陸籍、2位加籍計7位旅客遍尋不著，日本派出搜救顧問團並帶來兩台「深層生命探測儀」協助救援，9日順利以儀器確認失聯旅客位置，10日功成身退時，還不忘向死者以及救難隊員鞠躬致意，場面感人。

花蓮大地震，日本感念台灣在日本311震災的協助，火速由外務省調整官原田優率領東京消防廳、警視廳、海上保安廳共計7人隊伍，8日中午從日本抵台，隨即兼程趕搭國軍軍機從松山轉赴花蓮馳援。

台灣特搜人員原先根據漂亮生活旅店資訊，在203號房和208號房搜尋丁文昌等4大1小陸籍遊客，及加籍蘇煒禧夫婦，但始終找不到人，搜救行動陷入膠著，搜救人員8日晚上找到監視器主機比對畫面，才發現原先情報「搞烏龍」，搜救45小時白忙一場。

日本7名專家9日凌晨透過電磁波在倒塌建築物中測得213號房加籍港裔夫妻尚有微弱呼吸，經科學儀器進一步佐證位置後，讓特搜隊員相當振奮，但救援依舊遲了一步，蘇煒禧與妻子蕭敏渝被發現時已相擁罹難。至於丁姓陸客一家3代5口則是受困201號房，但都未偵測出生命跡象。

原田優表示，日方提供器材給台灣搜救隊使用，但搜救不會只依賴一種儀器，還是需要綜合各種資訊分析研判，並感謝台灣方面協助。

花蓮縣消防局第二大隊長王明忠說，花蓮特搜雖然也有類似的生命探測裝備，坦言日本機器較為先進，偵測範圍與強度效果更好，日本顧問團隊透過翻譯仔細指導隊員操作方法，大約30分鐘就能上手，隨即投入倒塌建築物中，進行人命搜索。

日本搜救隊昨功成身退，撤離災區，撤離前原田與花蓮縣消防局長林文瑞以及花蓮特搜隊員合影並交換隊帽留念，消防署搜救隊長梁國偉與原田不斷鞠躬道別，握手互道加油，離情依依。

(中國時報)