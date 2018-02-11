日設計師倒轉漢字 台灣變加油

2018年02月11日 01:21 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

花蓮發生地震，連日本首相安倍晉三都跨海以書法寫下「台灣加油」。日前以倒轉漢字海報設計聞名的日本設計師野村一晟，9日晚上在推特貼出他設計的「台灣」、「加油」漢字，橫看是「台灣」，但把畫面順時針轉90度，就成了「加油」。

野村一晟也在貼出設計後，隨即再透過推特表示，「對於台灣地震罹難的災民，我感到非常的難過，希望大家能再次站起來。」

野村一晟擅長將漢字、日文設計，不同角度看會有不同的意涵，過去最有名的作品是立體戶外雕塑「陽」，在光線照射下，雕塑品的陰影顯示「陰」。

野村一晟之前因為設計「GI全日本王者決定戰」水上賽艇比賽宣傳海報，「勝利」、「最強」與「戰場」、「勝利」兩組倒轉字，引起網路瘋傳。

野村一晟在今天早上也再度透過推特表示，看到設計的「台灣加油」字樣一個晚上在臉書上有超過4000次轉貼，非常感動，很高興能透過這個方式表達感謝，「我從沒看過自己臉書有超過70則通知。」

除了日本設計師，台灣也有不少圖像創作者，在臉書上對花蓮地震相關的圖文作品。漫畫家朱德庸在臉書粉絲團貼出一張女孩手捧蠟燭流淚的插畫，表示為花蓮祈福。圖文作家Duncan也在臉書上以黑白畫下花蓮的形狀表示「花蓮加油」，更表示捐贈100萬元到賑災專戶。

(中國時報)