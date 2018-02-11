出遊車禍換民宿 一家竟遇劫

2018年02月11日 01:21 中國時報 張祈 、 謝佳潾 、 曾百村 、 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

前往花蓮的列車上，北京市台辦副主任于鳳英（右）與丁文昌家屬低頭討論。（楊家鑫攝）

雲門翠堤大樓搜救工作昨日持續進行一整天，桃園市特搜隊在10日上午11點多，在被擠壓變形如土石千層派的201室，找到第一具男性遺體，後來確認是丁家男童楊浩然。（甘嘉雯翻攝）

冥冥之中註定！花蓮雲門翠堤大樓丁文昌一家五口，來台旅遊狀況連連，先在南迴公路發生車禍，抵達花蓮又陰錯陽差改換民宿，結果住進遇上花蓮大地震戛然倒塌的漂亮生活旅店，原本開心出遊一家五口竟「錯入鬼門關」，迄昨日深夜已挖掘出女兒丁守慧、女婿楊捷及外孫楊浩然遺體，救援人員仍漏夜搜救丁文昌、何鳳華，不放棄最後一絲希望。

同遊墾丁 感情深厚相扶持

76歲的丁文昌和妻子何鳳華、女兒丁守慧、女婿楊捷，及12歲的外孫楊浩然，從北京來台自由行，4日先入住墾丁一家旅店，隔天中午退房後，搭小巴士上南迴公路前往花蓮，但還沒到台東，巴士就遇上擦撞事故，幸運地是這一家人並無大礙，等了1個多小時，換輛車就繼續行程前往花蓮。

丁家人在台最後身影，9日於墾丁曝光。從墾丁這間旅店大廳監視器畫面中可以看到，丁守慧4日中午在櫃檯辦理入房登記，5日中午則由女婿楊捷辦完退房後，提著行李走出大門，坐在一旁等候的妻小、岳父岳母陸續起身隨他走出門口，搭上在外等候的小巴士，一家人有說有笑，沒想到竟成最後的歡顏。

丁文昌一家人5日抵達花蓮後，原入住七星潭某家民宿，但6日就退房，轉入住雲翠大樓的漂亮生活旅店201室。

家屬抵台 身心俱疲難入眠

丁文昌家屬10日下午抵台，並搭乘海基會專車前往台北車站，搭乘晚間7點24分的普悠瑪號，前往花蓮。一行共9人包括丁文昌之弟丁文起、楊捷之弟楊穎等5名家屬，以及陪同前來的北京市台辦副主任于鳳英、北京市台辦投訴協調處副處長馮永濤、北京海峽兩岸民間交流促進會祕書長鄧勁松，還有一位攜程旅遊網的員工。

9位家屬分坐各車廂，舟車勞頓加上身心俱疲，有家屬一上車就閉目養神，也有家屬若有所思，無法入眠；面對記者採訪，于鳳英感傷表示「這個時候，無論我們，或者是家屬，都不適合採訪。」

在出車站前的路上，其中一位陪同家屬前來的北京人員表示，這次來台灣是很正常的協助善後工作，家屬情緒當然很低落，這是每個正常人遇到親人遭難時的反應，外界應該多給他們一些空間。

一行人昨晚10點左右至花蓮市立殯儀館認屍，丁守慧的弟弟看到衣服就一眼認出姊姊跟外甥楊浩然，而楊捷的叔叔與楊家長輩，也認出姪子，由於遺體外觀已難辨識，檢察官基於慎重將進一步比對DNA。

(中國時報)