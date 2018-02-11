淚喚亡母 兒攜骨灰返鄉

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中國時報
／花蓮報導

「媽，我來帶您回家了！」花蓮大地震罹難的陸客楊麗蓉、李楊琦及韋嘉的家屬，10日上午直奔花蓮殯儀館認親，在靈堂前，韋嘉的兒子及女友跪別母親，場面令人鼻酸；楊麗蓉的妹妹楊麗芳夫婦，則哭腫雙眼下午火化後，家屬希望盡快離開傷心地，要帶著至親的骨灰回家過年。

從廣州結伴來台自由行的楊麗蓉（48歲）與女兒李楊琦（19歲）、友人韋嘉（53歲）入住花蓮雲門翠堤大樓「漂亮生活旅店」2樓205號房，6日深夜發生大地震，3人逃生不及罹難。

接獲噩耗後，韋嘉的妹妹及韋嘉的兒子韋思奇、女友，還有楊麗蓉的妹妹楊麗芳夫婦一行人，由海基會人員陪同，抵達花蓮殯儀館。

家屬帶著口罩，不發一語快速進入勘驗區，見親人最後一面，而工作人員則希望媒體記者不要太過接近，保留一點空間給罹難者家屬；從遠處觀察，韋嘉的兒子韋思奇及其女友緊緊相依，在勘驗區內待了1個多鐘頭，對已逝的母親萬般不捨。

由於韋、楊兩家要求當天火化，盡快帶親人骨灰離開傷心地，因此在家屬配合檢方完成勘驗後，隨即進行告別式及誦經法會。

在跪別親人那一刻，韋思奇與女友跪下，拜別母親，場面令人動容；告別式後，韋思奇、女友及韋嘉的妹妹與韋嘉遺像合照，3人雖在臉上擠出一絲笑意，但淚水還是不聽使喚地落下。

另外，罹難的加拿大籍香港裔夫妻蘇煒禧、蕭敏渝4名家屬，10日下午也在陸委會人員陪同下抵達花蓮殯儀館，見親人最後一面，4名家屬中有3人於9日晚間從香港飛抵桃園機場，另1人則遠從加拿大趕來，還有2名家屬也將於11日趕來，長途奔波、痛失至親，每人都是身心俱疲。

(中國時報)

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