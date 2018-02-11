土木技師闢謠 地基非倒塌主因

花蓮大地震，隨著搜救工作接近尾聲，塌倒傾斜的雲門翠堤大樓將成為花蓮人傷痛的一頁記憶。（姚志平攝）

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中國時報
／花蓮報導

花蓮大地震釀成包括雲翠大樓、統帥大飯店、以及3棟民宅大樓應聲坍塌，花蓮地檢署10日會同台灣省土木技師公會前往勘驗，取回倒塌大樓的水泥塊，未來將運用專業儀器檢驗水泥的耐壓、耐震度，而網傳雲翠大樓的地基是蓋在舊河道上方，所以造成崩塌，但土木技師提出兩點說法，認為地層並非大樓崩塌主因。

花蓮地檢署檢察官王怡仁表示，因為土木結構專業性高，必須由專家鑑定，所以昨會同土木技師公會深入目前4棟倒塌的大樓中拍照、取樣。土木技師先將彎曲、斷裂的鋼筋拍照存證保全證據，另外再把現場水泥柱帶回，未來將針對水泥柱測試壓力。

王怡仁說，不少民眾以為若將坍塌的建築夷平，業者涉及偷工減料或破壞結構的證據，可能遭到「滅證」，實際上檢方已會同專家保全證據，也會據此方向徹查偵辦。

台灣省土木技師公會表示，要釐清建商當初是否有偷工減料，除了觀察鋼筋綁法、工法外，通常都會將建物中的水泥柱切下帶回檢驗，用測量儀器取得水泥柱的承受壓力數值。

同時也有網路傳言，雲翠大樓目前的地基，追朔到1931年時，居然是美崙溪的舊河床，可能是因河床地形，地層過於鬆軟，地基才會承受不了強震，倒塌傾斜。

但此說法隨即遭土木技師打臉，土木技師認為，雖然地質鬆軟程度會影響地基的穩固性，但若該區域處在鬆軟地層，遇到強震這一帶的民宅都會傾斜倒塌，現卻僅有雲翠倒下，第二點是雲翠曾安然度過921大地震，顯見即便地基是蓋在舊河床上，並非是此次雲翠塌陷主因。

(中國時報)

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