搜救犬負傷 15 人團隊急診

台中市消防局搜救犬隊小隊長「鐵雄」首次投入花蓮地震救援任務立下功勞，卻在執勤過程中受傷抱病而歸。（馮惠宜翻攝）

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中國時報
／台中報導
「鐵雄」返回台中市後，10日前往中興大學附設動物醫院就醫及健檢。（消防局提供）
「花蓮大地震」造成許多人無家可歸，不少民眾得在收容中心過年。同時旅館業也面臨春節大退房的困境，有旅館業者研擬推出針對受災戶的「月租房」，用極優惠的價格提供受災戶入住，一來可以讓受災戶在比較好的環境過年，二來則能將空房降低，順便行善。（鄧博仁攝）

花蓮大地震造成4處大樓傾倒，台中市消防局特搜大隊帶兩隻搜救犬「鐵雄」、「腿腿」奔赴災區救援，靠著「鐵雄」靈敏嗅覺，進入塌倒的統帥飯店順利找到兩名受困者，牠首次震災勤務出師告捷，雖然受了傷，卻獲外媒報導，揚名海外。

腳趾發炎 痛到無法下車　「鐵雄」執行搜救任務第1天，在統帥飯店內，成功找到受困的櫃台員工梁書瑋，立下大功。不過鐵雄因體質敏感，原本腳趾就有些微發炎，這趟搜救任務，因許多車輛遭倒塌建物壓毀，汽油滲出，鐵雄右腳不慎踩到汽油，造成劇烈疼痛，10日凌晨12點多回到台中後，痛到無法下車。

經消防局緊急與中興大學附設動物醫院連繫，院方組15人的醫療團隊為鐵雄仔細檢查，興大獸醫學院長張照勤與獸醫教學醫院團隊診療後，為鐵雄清理傷口包紮，讓傷口保持乾燥並防止舔舐，另開立口服藥消炎，預計周三回診。

犬隊同僚 健康狀況良好

消防局犬隊也同時帶同樣出動搜救的「腿腿」，及留在台中待命的「斯斯」、「Melody」一併受檢，除了鐵雄外，3隻搜救犬健康狀況都良好。

台中市消防局長蕭煥章表示，考量聯合國的重型搜救隊及國際救災都需要搜救犬，2015年向市長林佳龍提出報告及建議，當年立即規畫成立犬隊，遴選消防局內第一線同仁成立犬隊，並進入緝毒犬中心帶回3隻拉布拉多。

3犬認證 授階一槓四星

2016年9月犬隊再增加1隻。此次參與花蓮震災的鐵雄、腿腿都是第一批搜救犬。

消防局犬隊目前4隻搜救犬皆已通過IRO原野中級認證，並有3隻獲亞洲區MRT搜救犬隊國際任務救援能力認證，授階一槓四星小隊長，不但可在國內協助勤務，未來鄰國出現災難，同時可接受聯合國徵召，執行國際搜救任務。

(中國時報)

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