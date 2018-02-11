歐晉德籲北市建防災機制

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中國時報
／台北報導

花蓮大地震後，各界關心台北市房屋老舊問題，前台北市副市長歐晉德10日提出警告，台北盆地地質脆弱，卻有逾95％的房子加蓋，一旦建築物不夠堅固又超載，遇上地震時是最危險的，呼籲北市建立防災減災機制，並全面都市更新。

國民黨台北市長擬參選人丁守中昨天與歐晉德、前台灣科技大學副校長李咸亨、中華民國結構技師公會理事長蔡榮根，共同出面，要求北市府建立防災減災機制。

台灣位於歐亞、菲律賓板塊，地震頻繁，歐晉德指出，早期建築工程品質管制不足，台北市逾95％的房子有加蓋，由於台北盆地先天地層軟弱，萬一房屋結構不夠堅固，加上額外超載，遇到地震會非常危險。

蔡榮根表示，台北市令人憂心的是，老舊公寓華廈一樓被任意拆牆做賣場、超商或餐廳，二樓以上增加很多磚牆隔成小套出租、大型屋頂違建，不但降低耐震能力，還增加地震力的威脅，強震來襲肯定首當其衝。

他以台南維冠金龍大樓倒塌為例，政府雖訂有耐震評估補助辦法，但民眾擔心評估後，若住戶不願分擔經費進行補強，結果成為政府登記有案的「結構不安全建物」，反而影響房價，建議仿效日本，由公有行庫提供無息或優惠貸款，協助民眾加速補強。

此外，土木技師張仕權說，老舊建物只要外牆沒有太大改造，尤其是一樓的磚牆不能被打掉，他建議政府，應快速開始調查花蓮災區附近房屋現況，蒐集房屋抗震性能資料，做為將來評估老舊房屋耐震能力依據。

(中國時報)

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