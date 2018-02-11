萬甕陳紹震垮 花蓮酒廠損失2億

花蓮大地震，台灣菸酒公司花蓮廠上萬甕陳年紹興酒甕幾乎全受損，損失金額約2億多元。（鄧博仁攝）

友善列印
中國時報
／花蓮報導

花蓮大地震讓花蓮市區樓塌、民眾蒙受嚴重財損，其中台灣菸酒公司花蓮廠內上萬甕陳年紹興酒，震落一地，逾20萬公升好酒流淌、碎片滿工廠，副廠長黃儁指出，此次災害震掉價值2億元酒品，現場酒氣沖天，若有火星恐釀爆炸，人員不敢大意，趕緊封鎖工廠，加以通風。

「設廠近40年以來最大損失！」黃儁指出，花蓮大地震此次搖晃劇烈，倉庫儲存的都是存放20至25年的陳年紹興酒，一甕27公升，同時堆放6、7層，數量約1萬多甕，即使已加裝「地震防護網」仍不敵強烈震盪，上萬甕的陳年紹興酒近9成碎裂，傾倒流出的酒液超過20萬公升，已無法使用，損失慘重。

附近居民表示，花蓮大地震後經過此地，都會聞到濃濃酒味，當時大家就在猜裡面的存放的酒甕是不是震破？酒廠人員透露，現在工廠內一片狼藉，要怎麼清理破碎的甕塊，還在傷腦筋。

黃儁透露，因酒品外洩、酒氣充滿廠內，危險度飆升，哪怕是一點火星都恐釀成爆炸，所以第一時間無法馬上處理，優先用通風方式、處理酒液為主，流出的酒液將先抽起，在廠內進行廢水處理，達到環保標準才排放。

附近居民表示，酒廠所存放陳年的紹興酒，大多是拿來調理食物，食材經過紹興酒浸泡，都會香味四溢，結果一場大地震居然把內存的酒品都震破毀損，實在可惜。

(中國時報)

搜救犬負傷 15 人團隊急診 黑鷹訊號找到 確定墜海失事

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。