萬甕陳紹震垮 花蓮酒廠損失2億

2018年02月11日 01:21 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮大地震讓花蓮市區樓塌、民眾蒙受嚴重財損，其中台灣菸酒公司花蓮廠內上萬甕陳年紹興酒，震落一地，逾20萬公升好酒流淌、碎片滿工廠，副廠長黃儁指出，此次災害震掉價值2億元酒品，現場酒氣沖天，若有火星恐釀爆炸，人員不敢大意，趕緊封鎖工廠，加以通風。

「設廠近40年以來最大損失！」黃儁指出，花蓮大地震此次搖晃劇烈，倉庫儲存的都是存放20至25年的陳年紹興酒，一甕27公升，同時堆放6、7層，數量約1萬多甕，即使已加裝「地震防護網」仍不敵強烈震盪，上萬甕的陳年紹興酒近9成碎裂，傾倒流出的酒液超過20萬公升，已無法使用，損失慘重。

附近居民表示，花蓮大地震後經過此地，都會聞到濃濃酒味，當時大家就在猜裡面的存放的酒甕是不是震破？酒廠人員透露，現在工廠內一片狼藉，要怎麼清理破碎的甕塊，還在傷腦筋。

黃儁透露，因酒品外洩、酒氣充滿廠內，危險度飆升，哪怕是一點火星都恐釀成爆炸，所以第一時間無法馬上處理，優先用通風方式、處理酒液為主，流出的酒液將先抽起，在廠內進行廢水處理，達到環保標準才排放。

附近居民表示，酒廠所存放陳年的紹興酒，大多是拿來調理食物，食材經過紹興酒浸泡，都會香味四溢，結果一場大地震居然把內存的酒品都震破毀損，實在可惜。

(中國時報)