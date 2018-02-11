旅館業推月租套房 讓災民好過年

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中國時報
／綜合報導

花蓮大地震震倒3棟民宅，導致災民無家可歸，內政部表示，已結合花蓮在地90多家房仲業者，今天起由花蓮縣政府成立租屋服務據點免費租屋媒合，每月最高補助1萬6000元不等的租金補貼，目前亟需花蓮地區的屋主共同參與，提供住宅出租供安置災民。

旅館業者也正與縣府接洽，有可能推出極優惠價的「月租套房」供受災戶使用，希望能讓災民在舒適的環境中先好好過年。

內政部進一步表示，將依戶內人口數提供每月6000至1萬6000元不等的租金補貼，並放寬為包含原承租戶的所有受災戶均可申請；若出租房屋給受災戶，則可享有租金收入所得稅每月最高1萬元減免，及房屋稅、地價稅比照自用住宅的優惠，同時提供民眾向花蓮縣政府申請，每棟補助6000元至8000元辦理房屋耐震能力評估。

目前花蓮縣政府先將災民安置花蓮小巨蛋以及中華國小，雖然縣府打算興建永久屋安置，但遠水救不了近火，眼看災民無家可歸，加上快要過年了，而未來一周又有低溫特報，讓身處收容所的災民更加「心寒」。

旅館業者10日與縣府開會，研擬推出優惠以月租方式將套房租給受災戶，不僅可讓災民有棲身之所，且在飯店裡過年，也不用煩惱餐點外，還能及時拉抬現在低迷的住宿率。

「樂觀其成！」花蓮縣觀光處代理處長彭偉族表示，雙方正在洽談相關細節。花蓮縣旅館商業同業公會理事長陳義豐向中央喊話，希望比照高雄氣爆、台南維冠大樓等重大災難災後復建，提供像是稅金減免、銀行降低利息、延後還款期限以及專款補助。

(中國時報)

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