國民黨開大門 泛藍納全民調

2018年02月11日 01:21 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

國民黨2018台南市長提名機制，終於敲定泛藍全民調。黨主席吳敦義10日在台南指出，將先辦理登記再協調，一旦協調不成則採取全民調產生提名人選。至於整合泛藍陣營一事，他也說，正思考直接將「友好的非民進黨參選人」納入黨內全民調，或採兩階段全民調產生。

提名機制 吳敦義拍板

2018台南市長選舉，民進黨初選競爭激烈、刀刀見骨；反觀國民黨卻連初選機制都遲未定案，讓藍營支持者焦慮不已。吳敦義昨天南下參加台南市黨部小組長聯合授證典禮時，台南市議員蔡育輝在台下大聲質問，「要不要讓陳子敬選？」場面一度尷尬。

吳敦義指出，國民黨台南市長初選，現正溝通中；但醞釀是一個過程，等到辦理登記又是一個新過程，最終就是全民調為主。類似台中市黨部辦的一樣，只要經過公平、公正、公開的全民調初選機制過程，贏得初選就代表國民黨參選，希望台南比照台中的成功範例，有志者都能參與初選的過程。

吳敦義還說，假如有人認為自己是泛藍，也歡迎一起來。屆時可能有2種考慮方式，一種是直接把泛藍與代表國民黨的正藍一起做民調；另一種是分兩階段，等願意參加第一階段的國民黨員出線後，再來整合泛藍的非民進黨籍候選人。至於到底是用一階段還是兩階段？還要跟地方黨部磋商研究，再做決定。

友好泛藍者 都納進來

國民黨2018台南市長提名人，目前除前台南大學校長黃秀霜已表態爭取外，前立委高思博也被視為熱門人選；至於泛藍陣營則有前台南市警局長陳子敬以無黨籍身分參選。

會後，高思博說，國民黨沒有分裂的本錢，建議將整個泛藍都納進來，要團結所有能團結的力量。黃秀霜也認為，如果有2個以上的參選人，協商不成就進行全民調，之後大家就團結全力支持勝出者。陳子敬則語帶保留表示，原則上他不排除也不反對泛藍民調，但相關細節仍需坐下來談。

(中國時報)