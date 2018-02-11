教授智囊成軍 黃偉哲要當甜瓜

2018年02月11日 01:21 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

民進黨台南市初選被認為「頭過身就過」，參選者眾，學運領袖林飛帆甚至曾說台南市長選舉「某黨推個西瓜出來都會當選」，民進黨台南市長初選參選人黃偉哲10日公布政策智囊團，召集人黃吉川表示，「若說民進黨的參選人都是西瓜，我們就讓其中1顆西瓜變甜。」將把台南打造成國際水準都市。

黃偉哲的政策智囊團網羅台南各大學共20餘位教授，提出「人工智慧、生態產業與城市美學」3大政策，規畫將台南打造成國際水準都市。其中，黃吉川是成大工學院教授，專門研究超級電腦，他認為，台南市擁有完整的大學群，城市有足夠人才、資金與文化底蘊，可帶領台灣走向國際。他昨帶著教授團隊為黃偉哲背書。

黃吉川說明，台灣超級電腦密度在全世界排名後段班，設備仍有待提升，民間的晶片設計能力雖然強，晶片設計者卻不懂土木、化工、機械等行業，無法將晶片功能應用在科技以外的產業上，未來可從地方政府發動，加強晶片科技與異業結盟，發揮新產值。

他說，生態農業涉及土壤學、菌種、植被、動物、人類施作與氣候等等專業因素，但台灣多數農民知識卻不高，黃吉川提出，政府對農業科學應視為國家的戰略產業來發展。

學者智囊團昨為黃偉哲團隊擬定3大城市發展政策，黃吉川稱「有人說民進黨的參選人都是西瓜，那我們就把其中一顆西瓜變甜」。

黃偉哲對智囊團提出的3大政策表示肯定，他說，先進人工智慧可讓城市生活更便捷，生態農業可讓食安獲得保障，城市美學可以帶動觀光產業發展。未來只要有資金挹注，台南市就可以帶著優勢走出台灣，成為國際性城市。

(中國時報)