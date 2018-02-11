新聞透視－要世代交替 也得服膺民意

2018年02月11日 01:21 中國時報 陳彥宇

國民黨台中市長人選出爐，青壯派江啟臣確定輸給資深藍委盧秀燕，加上日前蔣萬安宣布棄選台北市長，儼然宣告國民黨「2018布局年輕化」計畫破局。雖然「世代交替」不見得就是好，但選民終究期待看見百年老店能有新陳代謝，因此，如何在老幹之外長出新枝，無疑是國民黨下階段鋪排2018選將最重要的任務。

蔣萬安、江啟臣年輕、形象佳，學經歷也完整，在立院表現可圈可點，被列入黨中央的「夢幻名單」，不讓人意外。主張「世代交替」的一派認為，若由他們主導北、中兩大都，將可望產生外溢效應，帶動全國氣勢。隨著蔣萬安棄選、江啟臣惜敗，這樣的布局都成了無法驗證的假設。

然而，就以國民黨台中市初選來看，江啟臣的落敗雖令不少人扼腕，但對不少選民而言，選擇地方父母官，資深、專業，往往會比年輕、新鮮更具吸引力。

因此，擁有六屆立委資歷的盧秀燕，善於掌握議題，又積極經營原台中市區，知名度高，在地民眾對她並不陌生。媒體最新民調更顯示，她領先林佳龍的「黃金交叉」，可望與林一搏。

同樣的，堅定參選北市長的丁守中，這陣子常被綠營虧「我念大學時就聽他說要選市長」，問題是，過去這3年多，台北市選出「全新的柯文哲」，但市政成績平平卻是不爭的事實；因此，老派如丁守中，他的成穩、務實，以及對市政規畫有長期耕耘，黨中央實在不應單以「年齡」就埋沒掉他在選舉中的可塑性。

也就是說，如果今天國民黨在台北市、台中市真的推出蔣萬安、江啟臣，就「新聞性」來說，當然很能刺激選民的眼球，對選情當然有利。但是，當國民黨透過科學方式，發現此刻的選民原來「比較支持盧秀燕」，是不是該回頭檢討一下，面對2018，如果只是一昧的偏重「世代交替」，是不是過猶不及呢？

不可否認的是，相對於民進黨總敢放膽任用新人參戰，國民黨在這部分確實相對不夠靈活。但既然國民黨已透過民調方式，選出盧秀燕擔綱「屠龍」重擔，全黨從今天起就必須服膺於民意，團結一致，別再讓「如果讓年輕人來選會不會比較好」的想法，變成黨內猜忌的負面因子。

台北、台中，乃至於桃園，論基本盤，終究是藍大於綠。尤其選舉是圓的，只要子彈還在飛，終究都有機會反攻，莫因失敗主義氛圍，未戰先降。

但無論如何，選民對國民黨終究存有新陳代謝的期待，因此，接下來在其他的縣市長、議員的提名，當然有必要催生更多新世代出頭天的能量，讓老幹搭配新枝，才能共同擦亮老店招牌。

(中國時報)