反核食輸台 郝龍斌再推公投

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中國時報
／台北報導

近日傳出蔡政府擬在農曆年後，開放日本核災食品輸台。對此，曾在2016年發起「反核食公投」連署的國民黨副主席郝龍斌昨宣布，將重啟守護食安公投，要以直接民權方式，讓人民決定是否同意蔡政府開放日核食輸台，並拚公投與年底九合一大選同步舉行。

2016年11月底，郝龍斌結合國民黨立委、食安專家及學者，共組「守護食安公投聯盟」，在不到2個月的時間內，就蒐集到全國各地合計逾12萬份連署書，因蔡政府暫緩開放日核食進口，郝當時未將連署書送到公投審議委員會，而是「留底」以備不時之需。

由於《公投法》在去年修正，中選會曾另行公布新版公投提案連署書格式。對此，守護食安公投聯盟在本月6日去函中選會，希望確認舊版提案連署書是否因新舊書面格式不同，而喪失原有的法定效力。

中選會昨表示，必須確認該12萬份連署書是否為法定格式文件。同時，由於《公投法》新制將主管機關由行政院改為中選會，因此依法制作業程序修改表件格式，過去的舊格式是否得以沿用，須交由中選會召開委員會議確認。

郝龍斌辦公室發言人游淑慧則說，在發文給中選會之前，已徵詢過相關法律意見，均認為新舊提案、連署書僅有格式上略微不同，但所要求登載的資訊則完全相同；且舊版連署書亦為中選會所認定發布，法理上舊版提案連署書之法定效力應與新版無異。

游淑慧呼籲，期盼中選會在行政認定上不要予以阻擾，讓是否開放日本核災區食品輸台能夠交由公投決定。

倘若中選會認定舊版連署書具效力，游淑慧指出，郝龍斌將立刻把所有提案連署書送交中選會，啟動公投程序。預估最慢4月開始進行第二階段的成案連署，盼在8月前送中選會審議，就有機會將公投併大選。但若舊版連署書不被認可，郝龍斌將號召曾參與連署的民眾重新連署。

(中國時報)

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