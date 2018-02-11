黑鷹訊號找到 確定墜海失事

2018年02月11日 04:10 中國時報 黃力勉 ／台東報導 ／台東報導

飛安會主任調查官張文環（右）表示，聽音器確認黑鷹已經失事，目前在850公尺深的海床上，將盡速把黑鷹打撈上岸，才能釐清失事原因。（黃力勉攝）

前往蘭嶼後送病患的黑鷹NA-706直升機，5日起飛不久後光點從雷達上消失，經過5天搜尋都未找到任何殘骸，飛行安全調查委員會帶著水下聽音器前往蘭嶼，經過3天偵測，確定黑鷹已墜海失事，目前在約850公尺深的海床上，機上6人幾已確定罹難。

盡速爭取預算打撈上岸

飛安會主任調查官張文環昨表示，由於蘭嶼海域海象不佳，帶著水下聽音器偵測訊號過程非常辛苦，7日出海後，8日在光點消失處不遠偵測到疑似黑盒子發出的訊號，9日前往附近偵測，「訊號非常清晰、很新」，就是剛失事飛航器的黑盒子發出的訊號，因此確定黑鷹已經失事。

張文環表示，偵測到黑鷹訊號的海域，位在蘭嶼機場外海約2浬、水下約850公尺的位置，依台灣的技術，有能力打撈，後續將盡速爭取預算，把黑鷹打撈上岸，才能釐清失事原因。

他說，打撈要先確定確切位置，並測繪海底地形，才能進行，由於蘭嶼外海風浪強勁，因此作業需加快腳步。

第十五海巡隊表示，海上作業期間風浪強勁，浪高達3公尺，人在船上幾乎無法站穩，非常辛苦，會持續配合飛安會需求。

空勤總隊第三大隊第三隊長祝世全指出，雖然黑鷹已經確定失事，不過國搜中心並未發出停止搜救指令，因此搜救任務還是繼續。

家屬今赴失事地點追思

他說，10日告知家屬找到黑鷹訊號，確定黑鷹失事後，家屬非常悲痛，11日是頭七，因此空勤隊將安排家屬搭機，前往失事地點向救難英雄及罹難者致敬及追思。

(中國時報)