柯P推網路學習 助弱勢童翻身

2018年02月11日 04:10 中國時報 柯伶穎 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲前晚指出，台灣未來30年不會有三級貧戶當總統。10日他前往萬華區當一日醫師，會後受訪再談教育現況認為，按照目前局面，「那些弱勢家庭小孩根本無法翻身。」因此北市要推網路學習、網路平權概念，讓窮人有更好的機會。

柯文哲前天參加書展活動時表示說，台灣未來30年，不會有三級貧戶當總統，小孩子家沒有電腦手機，要翻身不可能，所以未來教育將推全面Ｅ化、網路人權。而台北市目前有100多所學校三年級有發ipad平板，計畫是希望所有學生都有，買得起自己買，買不起政府免費提供。

對此，柯文哲受訪解釋，現代人的知識多透過網路獲得，網路是獲得知識的重要來源，若小朋友家中沒有網路、電腦及手機，且學校無法提供，弱勢小朋友哪有辦法與其他小孩競爭？

柯文哲說，他發現，貧窮是社會最大的問題，不管再怎樣的資本主義國家，醫療與教育還是要推行社會主義，台灣因為有健保，雖然有些自費項目，但基本醫療幾乎所有的人都可以被「cover住」。

但教育不然，以台灣不同縣市考國中會考為例，北市考生成績得C的比率最低，但北市有錢區與無錢區的差異還是很高，因此他想以網路普及和線上教學，彌補弱勢學生的不足。

柯文哲說，但還是有一個問題無法解決，有錢的家長，比較有時間陪小孩讀書，沒錢的家長每天在外面打工哪有辦法陪伴小孩？即使網路、平板普及，家長可以照顧時間不一，弱勢小朋友受到的照顧較少。

柯文哲強調，因此第二階段也要推，如無法課後補習的孩子，就由學校補救教學，盼透過教育機會均等，讓窮人有更好的機會。

(中國時報)