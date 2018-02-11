寒流報到下探6度 空汙跟著來

2018年02月11日 04:10 中國時報 廖德修 、 李義 ／綜合報導 ／綜合報導

農曆年前最後一波寒流於昨晚來襲，氣象局預估會影響到周二（13日），而今天至周二清晨受到寒流及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，中部以北及東北部低溫將下探攝氏7度到9度，海邊及空曠地區甚至可到6度，南部及花東則約10度到13度。

伴隨寒流而來的是境外汙染物，環保署監資處長張順欽表示，主要的影響是在今天。由於氣流與風向的緣故，汙染物大部分籠罩在華南沿海上空，因此受影響最大的是外島的金門、馬祖，台灣本島則是屏東，今天都是「紅害」等級。其他北中南地區加上澎湖則為橘色提醒，僅剩花東、宜蘭為普通等級。

隨著寒流增強、擴散狀況變好，明天屏東的空氣品質就會回到橘警，北部、竹苗變成普通，宜蘭、花東良好。

環保署空氣監測站數值顯示，高雄10日所有測站空氣品質都亮紅燈，且包辦了空品最差前10名，高市府環保局指出，因受寒流挾帶境外汙染物影響所致，民眾外出要記得配戴口罩。

環保署AQI空氣品質指標監測資料顯示，15處測站達到對所有族群不健康「紅害」等級，都是高屏地區；另有12處測站達到對敏感族群不健康「橘警」等級。

監測達到「紅害」等級的測站包括高雄的前金、鳳山、復興、楠梓、大寮、美濃、前鎮、仁武、左營、橋頭、小港、屏東、潮州、琉球；其中，前3名的前金測站AQI值172、鳳山170、復興169，第10名橋頭也有163。中午過後，指標值有稍微下降。

氣象局預估周二至周四農曆除夕（15日）寒流減弱，氣溫明顯回升，但在輻射冷卻效應下，早晚溫氣溫仍偏低，西半部日夜溫差大，亦需適時增減衣物。降雨方面，由於水氣減少，今天起降雨會由西往東逐漸減少並轉為多雲到晴，只剩東半部地區及西半部山區仍有局部短暫雨。

氣象達人吳德榮說，從今晚至周四除夕，約有近5天晴朗穩定的天氣，雖然前2、3天早晚很冷，但很適合辦理除舊布新工作。

(中國時報)