人事案卡關 管爺惕勵自己不怕風雨

2018年02月11日 04:10 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

台大新校長管中閔至今未能上任，他昨日在臉書貼上有「日本安徒生」之稱的作家宮澤賢治詩作《不怕風雨》，在撫慰花蓮地震災民眾重新振作之餘，也寓意雙關，惕勵自己在人事案上堅持下去、做自己。

台大遴委會1月5日選出新校長管中閔，原定2月1日上任，卻因管中閔未主動揭露擔任企業獨立董事，及民進黨立委誣指其論文涉嫌抄襲等生波，教部迄今遲未核定，農曆年前恐已無法上任。

管中閔自當選以來幾乎不受訪，但7度在臉書發文，包括「I am fine」、轉貼范疇《平論管中閔的台大校長風波》、「莫須有」、「大學自主是不是台灣價值」、「澹然平靜」、「對花蓮獻上最誠摯的祝福」，以及昨日的宮澤賢治詩作《不怕風雨》。

宮澤賢治（1896-1933）是日本昭和時期早期詩人，過世時37歲，《不怕風雨》是1931年、他在世最後兩年病榻療養之際的作品。

《不怕風雨》全詩如下：

不要輸給雨，不要輸給風，也不要輸給冰雪和夏天的炙熱，保持健康的身體。

沒有貪念，絕對不要生氣，總是沉靜的微笑，一日吃四合的糙米，一點味噌和青菜。

不管遇到甚麼事、先別加入己見，好好的看、聽、了解，再謹記在心不要忘卻。

在原野松林的樹蔭下，有我棲身的小小茅屋。

東邊若有生病的孩童，去照顧他的病。

西方若有疲倦的母親，去幫她扛起稻桿。

南邊如果有快去世的人，去告訴他：不要害怕。

北方如果有吵架的人們，去跟他們說：別做這麼無聊的事啊！

旱災的時候擔心的流下眼淚，夏季卻寒流來襲，不安地來回踱步。

大家說我像個傻子，不需要別人稱讚，也無須他人為我擔憂。

這就是，我想成為的人。

外界解讀認為，管中閔臉書轉PO宮澤賢治這首詩，一方面為花蓮地震災民撫慰打氣，一方面也寓意一路風雨走來的此時心境，不受外界干擾，只想成為自己想做的人。

(中國時報)