社企一把抓 為台注入新動力

2018年02月11日 01:21 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

台灣新動力智庫論壇10日舉辦「解剖社會企業」講座，元沛農場創辦人許又仁（左起）、KMPG安侯永續發展顧問總經理黃正忠、行政院數位政委唐鳳、台北市議員何志偉與左腦行銷創辦人程詩郁出席。（張鎧乙攝）

台灣新動力智庫與台北市議員何志偉，昨共同舉辦「解剖社會企業─社會企業的理論與實作」研討會，邀請社會企業的實踐者，從不同角度與經驗分析社企的營運模式與發展，內容精闢，引起熱烈迴響。何志偉表示，社企的核心價值就是人與永續經營的理念；期望為台灣的公益開啟更多想像空間，協助社會快速邁向更美好、更公平的未來。

優先解決社會問題

新動力智庫董事長陳勝宏表示，經濟是台灣社會的命脈，若能抱持取之於社會並回饋社會的心態，社企必將蓬勃發展，為台灣注入更多新動力。

應邀現身說法的KPMG總經理黃正忠指出，目前台灣就像一座大毒島，無論吃喝、居住、呼吸都有問題，簡單說就是「歹活，不得好死」，他強調，企業存在是要滿足社會需求，不能為了賺取利潤而對社會造成莫大傷害，以往大都強調先賺錢再承擔社會責任。反觀社企則是優先解決社會問題，因此大家要重新了解社企所能創造的價值，才能解決岌岌可危的生活環境。

元沛農坊創辦人許又仁則用建立沼氣發電場，以及與教養院合作從事循環農業的經歷，說明社會企業的使命感。他說，首先要讓大家知道「你到底要幹嘛？」公開企業章程，並將大部分盈餘用來投資，繼續改進技術。他以自己的經驗指出，全世界環保問題都很在地，引進任何外來技術都無法完全改善，只有落實循環經濟才能與環境友善相處。

在地落實循環經濟

此外，左腦行銷創辦人程詩郁曾成功推動高雄黃色小鴨、中正紀念堂紙熊貓等展覽，她則分享在大陸深入農村、協助推廣小村文創的經驗。她說，大陸對農村相當重視，陸續推動美麗鄉村計畫；她的作法則是伺機引進有機農作的概念，幫助村子建立品牌打進城市，讓遊客留下鄉村旅遊的美好經驗，效果非常理想。

(中國時報)