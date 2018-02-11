唐鳳力挺社會企業 使命必達

2018年02月11日 01:21 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

昨天研討會的大亮點是行政院政務委員唐鳳應邀出席，而她也沒讓全場的「唐粉」失望，當場提供了新穎的座談會方式，即運用其擅長的資訊科技，使用即時網站讓大家匿名提出問題，且幾乎有問必答，現場反應相當熱烈。

針對社會企業方興未艾的現象，唐鳳表示，政府的主要任務包括增加民眾對社會企業的認識與鼓勵創新；去年曾做過一項調查，儘管已有7成8的民眾認同社會企業兼顧獲利和公益的經營模式，但對社企的認知程度卻僅1成9，可見社企的理念在台灣仍不夠普及，必須再加以推廣。

唐鳳指出，過去台灣社會企業發展的三大痛點，即資訊不平等、形象不太親民、商品也沒有優勢。但經過這些年來不少有理想、熱忱的人士陸續投入，這種情況已有改變，這當然是好現象。

唐鳳表示，由於社會與企業經常在角力競合，政府的決策就像中間的繩子，必須讓雙方達到平衡。但社會企業出現卻提供了創新的想法，因社企有明確的社會使命，再透過商業模式來解決社會問題，對民眾助益甚大；目前在台灣已有不少社會企業，可結合起來成為完整的生態體系。

社會企業能創造高利潤嗎？唐鳳覺得是可能的。她以熟悉的Firefox（火狐）瀏覽器開發商為例，這曾經是很受歡迎的瀏覽器，而賺來的錢也大都投入公益用途。

事實上，社企的相關問題常涉及跨部會，因此每周三她都會待在社創中心，民眾若有問題可反映給她，她也會轉給相關部會處理，希望有助於社企發展。

(中國時報)