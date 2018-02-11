旺旺尾牙 送出逾千萬獎金

2018年02月11日 04:10 中國時報 方明 ／台北報導 ／台北報導

旺旺集團歲末迎春聯歡會10日舉行，集團各部門員工踴躍出席，在旺董搭車繞場時全部起立歡呼。（季志翔攝）

旺旺集團昨（10）日舉行歲末迎春聯歡會，在南港展覽館席開400桌、逾4000位同仁一起同樂，今年總計送出逾1000萬元獎金，包含董事長蔡衍明個人自掏腰包加碼600萬「旺透獎」獎金，讓現場氣氛HIGH到最高點。蔡衍明也期勉所有旺旺人勇於面對挑戰，把「旺旺」這塊金字招牌擦得更亮，2018是「旺旺年」，一定會旺上加旺。

今年旺旺集團尾牙邀請多位重量級歌手表演，然而最令人眼睛一亮的，是蔡衍明帶領旺旺集團各事業群高層，破天荒拍攝一連串嘻哈橋段，讓全體員工大感驚豔，掀起尾牙一波高潮。而除了豐厚獎金之外，延續去年推出的賓果連線中大獎遊戲，總獎金高達30萬，最後由一人獨得該項大獎。

蔡衍明表示，2018是旺旺年，大家可發現兩岸各地春聯都寫著旺旺來，也代表著旺旺這塊金字招牌，旺旺品牌已享譽全華人世界，而集團上海總部大門掛著百分之百純金打造的旺仔金字招牌，為世界獨一無二金字招牌，也希望每位旺旺人到總部看到時，都能有責任、義務維持這塊金字招牌。

媒體轉型 影響力增

蔡衍明指出，旺旺人年輕有活力，而2018是把金字招牌擦得更亮的轉捩點。食品本業今年一定會突破，另外媒體事業群因大環境因素，經營雖然辛苦，但也已經開始在改變，且媒體影響力與日俱增。

要把金字招牌擦更亮

不過他也語重心長地說，集團媒體影響力愈來愈大，也代表責任越來越重，絕對不要傷害到兩岸人民之間的感情，民間往來交流最重要，要秉持集團「真道理性、真愛台灣」的理念促進兩岸和諧，因為只有兩岸好、台灣才會更好。

蔡衍明表示，2017年已經過去，一切都算順利，各集團平順進步中，2018年旺旺人的新時代來了，旺旺人要牽起手來，勇敢面對挑戰，捉住新契機，要創新、要突破，拿出旺旺人的旺氣與精神，要讓人看到煥然一新的氣象，相信2018年集團一定會旺上加旺。

(中國時報)