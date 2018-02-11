南投燈會 千人點燈祈佑花蓮

2018年02月11日 04:10 中國時報 沈揮勝 ／南投報導 ／南投報導

南投燈會埔里水上燈區9日點燈、南投縣會展中心主燈區10日晚間接著開幕，因花蓮震災嚴重，家鄉在921震央集集鎮的南投縣長林明溱感受刻骨銘心，發動各界籌得1020萬元捐助災區，並在燈會開幕時與上千民眾手持蠟燭與施放天燈，為災區祈福、為台灣加油。

南投燈會今年以「旺運出頭天」為主題，除南投縣會展中心主場地，埔里首辦水上燈會9日晚間率先登場，浪漫又亮麗。會展中心主燈以狗年為主題，設計「春來福旺」科技太空犬，下方的太空艙充滿巧思，晚上每半小時主燈秀，艙門開啟4隻小太空犬與主燈犬相呼應，象徵五福臨門好兆頭。

現場18組主題燈，從原民文化、觀光特色到宗教與工藝之美；其中200多隻創意彩繪的「汪星人」花燈，由縣內學童繪製，有蝙蝠俠、蜘蛛人各種造型，成為打卡亮點。另外還有南投友好城市參展，呈現各地的特色以及風情。

周邊演出活動更是精采豐富！全力打造最強新春旅遊行程，包括南投水舞劇場，LED燈雷射動畫及音樂，以科技水舞訴說南投故事，擇定情人節於貓羅溪人行景觀橋登場。

去年轟動全場的重慶「銅梁火龍」，今年再度應邀登場，並將一連演出5天，3月2、3、4日晚間7點於南投市漂紗舞台，3月5、6日在埔里國中。

今年更增加有「天下第一鼓」之稱的陜西安塞腰鼓，及海寧皮影戲表演。3大特別演出都被列世界非物質文化遺產，將於「樂旅南投」臉書粉絲團首場表演直播，並舉辦看直播抽禮券。

林明溱表示，感謝企業界或宗教、慈善團體挹注愛心，包括台灣卜蜂、環鴻科技與中台禪寺各100萬元，中投有線與藍田書院各50萬元、慈善宮200萬元，縣府也捐輸200萬元。南投人從18年前的921大地震災難中站起、感同深受，相信花蓮人也能走出震殤陰霾。

(中國時報)