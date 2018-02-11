50k起跳 不能有刺青疤痕

2018年02月11日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

成立不到1年的柬埔寨航空（Cambodia Airways Co., Ltd.）看準台灣市場的商機，計畫今年中開航2條台灣航線，昨首度來台招募空服員，條件是手能摸到210公分處，且不能看見疤痕或刺青，月薪5萬元起，預計招募30名，吸引500多人報考。

招募30名台籍空服員，要求年滿19歲以上、學歷至少高中畢業，並具備流利英文書寫與口語能力、視力良好、踮腳時雙手摸高需達210公分、不借助輔助救生設備可以游泳至少25公尺等條件；若能了解柬埔寨的文化，對應聘者更有加分空間。而為了讓乘客留下良好印象，衣服沒有遮到的地方，不能露出刺青或疤痕。

加入柬埔寨航空的空服員，須住在柬埔寨的宿舍，每月有1張免費回台灣機票，公司開出月薪5萬元起的待遇，吸引500多人前往報考，僅148人入選進初試。

柬埔寨航空首席營運官何傑（Joe He）表示，柬埔寨的航空市場呈爆炸性的增長，越來越多人到柬埔寨旅遊，也有不少台商到柬埔寨投資、工作，他們成立航空公司的目的就是要搶占先機。他說，台柬之間的往來頻繁，公司看好這塊市場，預計今年上半年開航台北航線，也盼招募台籍空服員，服務台灣旅客沒距離。

柬埔寨航空的台灣代理由金遠東國際旅行社負責，董事長陶世龍指出，柬埔寨的政局穩定、經濟活絡，加上台灣新南向政策放寬簽證申請，讓台灣成為柬埔寨民眾最熱門的出國選項之一，運輸市場的需求正在增溫。

目前有柬埔寨9家航空公司，僅有景成航空開航台北─金邊航線，而長榮、華航因航約關係無法增班；柬埔寨航空看好台柬市場，正評估由台中、高雄機場飛往金邊、吳哥窟。

(中國時報)