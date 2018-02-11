屬龍屬蛇 台彩大富翁是你

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中國時報
／台北報導

因為買彩券中獎，去（2017）年全台共產生20位億萬富翁；另外中獎超過千萬的有47位、逾500萬的更達329位。由於台灣彩券從2月5日起實施春節加碼，明（12）日開獎的威力彩頭獎獎金上看5億以上，台彩預估2月底農曆年過後，台灣將會再產生755個百萬元以上的富翁。

至於什麼的人才容易中高額，超過500萬元以上的獎金？根據台灣彩券資料分析，以106年台彩可以取得公益彩券高額中獎人資料的333人作分析，男性有223位、占67％，女性110位、占33％；生肖方面以蛇（10.6％）、龍（10.3％）最多；星座則以處女座（11.6％）、射手座（10.6％）居首。

台彩公司表示，在106年高額中獎人中，有44.7％的中高額獎金者每期都會買，平均每次花費金額100至500元逾52.7％，至於高額中獎者一次會買超過5000元的比率只有0.3％，是高額中獎人中比率最低，因此，若依照過去中高額獎金的彩民買彩券行為分析，民眾若是要提高中大獎機率是每期買彩券，但不一定要花大錢投注。

台彩表示，台彩在農曆春節加碼8億元，「大樂透」在6天的春節連假中將天天開獎，讓彩迷每天都有機會對中保證億元的頭獎外，從除夕（2/15）開始每期還會加開10個「春節大紅包」獎號，只要對中其中6個號碼就可獲得100萬的「春節大紅包」獎項；因此，連同1、2月推出的刮刮樂百萬元得獎者，預計2月份將會產生755個百萬元以上的富翁。

台彩進一步指出，由於2月5日當期威力彩頭獎加碼2億後，至目前為止仍未開出，頭獎金額正快速累積中，或許在明（12）日即會產生5億元彩金得主。

買彩券除了有中大獎的機會外，由於台彩盈餘規定分配有50％供地方政府辦理社會福利、45％供政府補助國民年金，其餘5％則挹注全民健康保險準備。因此，民眾即使沒有中獎也可以做公益！

(中國時報)

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