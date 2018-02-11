好似坐快艇 巴士翻車18死

2018年02月11日 04:10 中國時報 李文輝∕綜合報導

香港巴士意外事故一覽

香港大埔公路10日晚間發生重大死亡車禍，一輛滿載馬迷的九龍巴士疑因車速過快翻覆，造成15男3女當場喪命，47人受傷。據統計，該肇事路段過去8年至少發生7起死亡車禍。生還者指證，案發前，肇事的陳姓司機疑因不滿乘客嫌他遲到，路況不熟又開快車才出事，有傷者還試圖對他揮拳洩恨。

綜合港媒報導，一輛由男子陳X明駕駛的九龍巴士872號雙層公車，於昨天傍晚6時左右，在沙田賽馬日尾場賽事開跑後一小時起點，接載馬迷離開，開往大埔中心，於大埔公路接近大埔滘時，於6時16分突然向左側翻，車內15男3女共18人當場死亡，47受傷，其中19人傷勢嚴重。

失速撞燈柱 削車頂

消防與醫護人員獲報後，派出大批救援人員及流動醫療車，出動至少15輛救護車趕到現場處理，並以電鋸割開車身，帶手電筒進入車廂搜救。香港醫院管理局總部立即啟動災難應變措施。新界東醫院聯網內休班的醫師及護理師，都被召返回沙田威爾斯醫院、大埔那打素醫院及北區醫院加入搶救。

司機首次出車就肇禍

警方初步調查，肇事陳姓男子是正職轉兼職司機，昨天第一次開872路線，上班才4小時，2014年曾涉及一宗交通意外。肇事路段是車程共21個車站的872線第9個大埔滘車站附近。肇事時疑似失速撞向燈柱，車頭嚴重損毀，車頂被削去。死傷者倒臥地上，現場留下大灘血跡。

門柱撞斷 車頭人疊人

《星島日報》報導，乘客陳先生回憶，當時巴士車速頗快，「好似坐緊快艇」，駛至出事彎路時，更一度只有單邊輪胎行駛，未幾即翻車，他手扶的門柱也撞斷，「車頭人疊人！」

港媒指出，事發前有乘客埋怨司機遲到10分鐘，陳某因此發脾氣，開車不斷加速，過彎也未減速，翻車前多次急彎。搭乘另一部72號九巴，由沙田往大埔的劉姓男子目擊，肇事司機一度走到車尾查看受傷乘客，有一中年男乘客，試圖揮拳打向司機。

(中國時報)