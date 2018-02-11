平潭島開發 徵1000台灣專才

2018年02月11日 04:10 中國時報 李文輝∕綜合報導

平潭向來是福建對台政策的重點基地；圖為2016年打造的海峽跨境電子商務產業園。（新華社）

繼上海市、河北省後，福建官方也跟進賦予台灣民眾「同等待遇」政策。福建日前通報，要推進平潭島開放開發，並給台灣民眾居民待遇、台資企業同等待遇，預計將引進1000名台灣專才、選派1000名年輕幹部、招聘1000名海內外人才、培養1000名實驗區人才。

中新社報導，從2009年開放開發以來，平潭綜合實驗區已形成打造國際旅遊島、閩台合作視窗、對外開放視窗、新興產業區、高端服務區、宜居生活區的發展思路。福建省政府日前推出《關於進一步加快平潭開放開發的意見》，將推進平潭開放開發。

該《意見》提出，平潭將全力推動與台灣深度融合；擴大與台灣的經濟、文化、社會交流合作，實施「一島兩標」，即大陸標準和台灣標準在平潭島內包容共存、互認互通，增強台灣民眾的民族認同感和歸屬感，實現融合發展。

大陸惠台措施從未間斷，但較普及性的規定，最早在地方提出「準市民待遇」給台灣民眾的是上海市，2015年9月推出規定，包括享有醫療衛生服務、義務教育與醫療保險、鼓勵台商設立金融機構、給予台灣青年創業就業優惠、明確台灣民眾投資企業享有經營自主權與應當承擔的義務等。

去年，大陸中央推出對台灣民眾20多項便利政策，包括7月5日放寬台灣考生只要憑大學學測成績均標，也就是學測成績前50％考生，都可免試申請主要的308所大學入學。

國台辦強調，台灣居民在陸工作可申請商業貸款買房、繳存住房公積金、之後申請個人住房貸款。日前河北省更率先落實對台灣人才實施同等待遇。在職位晉升、職稱評聘、工資福利、社會保險和子女就學等給予便利。

(中國時報)