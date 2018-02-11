同等待遇全方位 更多省分跟進

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中國時報
／台北報導

針對大陸各省陸續出台給予台胞「同等待遇」政策，淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳表示，河北、福建的相關舉措，其實不令人意外，因為中共總書記習近平在去年十九大的報告中就已提出「逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等待遇」。相信還會有更多省分跟進。

張五岳表示，為了落實中央指示，已有部分省份陸續公布相關措施。例如上海在1月28日選出新一屆領導班子，上海市長應勇29日在記者會上回應提問表示，上海歡迎台灣民眾、特別是台灣青年到上海發展，並將推出政策實現同等待遇。

此外，福建省代省長唐登傑1月26日在福建省13屆人大一次會議作政府工作報告時，也提到「積極探索為台灣同胞在閩學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等待遇。」

張五岳表示，不僅習近平在十九大報告中提到「同等待遇」，中共中央政治局常委汪洋2月2日在中央對台工作會議中也指出，「持續深化兩岸經濟社會融合發展，逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等的待遇，促進心靈契合。」

張五岳表示，大陸吸引台灣民眾西進發展，已從之前的鼓勵赴陸創業，到現在鼓勵赴陸就業，未來可能將逐步開放在大陸參政議政。

至於相關的辦法會引發多大效應，是否真的能吸引台灣民眾登陸，張五岳認為很難精準評估，還需要再觀察，因為辦法由各省市自行制定，而各省市能提供的條件不同，城鄉差距很大。「像上海市提供台灣民眾同等待遇，代表台灣人比起外地戶口，在上海可享有更多的權益，自然就比較吸引人。」

(中國時報)

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