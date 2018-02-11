新聞分析－麵包加大餅 吸引天然獨台青

2018年02月11日 04:10 中國時報 陳柏廷

從「體驗式交流」到「三中一青」乃至「一代一線」，如今大陸再度祭出「同等待遇」政策，背後除彰顯大陸涉台政策工作，已逐漸從過去「鼓勵」方式，轉為拋出實質的「麵包大餅」；除寄望以更務實誘因，吸引台青登陸，更是瞄準台灣「天然獨」族群，希望透過「同等待遇」打進「天然獨」心坎。

大陸近年對台政策圍繞「如何吸引台灣青年登陸」，只是無論是「體驗式交流」或是「三中一青」等政策，基本上都還是採取「鼓勵」做法，以各類文化訴求、兩岸青年交流，來增強台灣年輕人對大陸的向心力。

上述做法並非全然「打水漂」，過去幾年也吸引不少台青赴陸創業，一定程度上夯實兩岸民間交流基礎；但對所謂「天然獨」族群的台灣青年而言，總不免有些「隔靴搔癢」，並沒有過多吸引力。

面對上述難題，中共總書記習近平在十九大報告中開出的新藥方，便是「同等待遇」，而河北、福建近期陸續出台給予台灣民眾「同等待遇」政策，就是最好的例子。

事實上，「同等待遇」並非新鮮事，過去幾年在大陸的台商族群，就一直希望大陸能落實相關政策，只是過往要不是「雷聲大雨點小」，要麼就是流於形式，讓台商及台青，總是「看得到吃不到」。

北京當局祭出「同等待遇」的政策顯然並非「盲目出招」。相關政策提出，翻轉過去大陸對台政策多以「鼓勵」為主，缺乏實質誘因問題；這種「麵包加大餅」政策，讓部分「天然獨」的台灣青年，確實心動不已。

不諱言，隨著大陸越來越多省分祭出台「同等待遇」的政策，對台灣青年的磁吸效應也將進一步擴大；只是「同等待遇」所挾帶的實質經濟效益，能多少程度打進更多數「天然獨」台青心坎裡，恐怕是北京當局在乎的。

(中國時報)