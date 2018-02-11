平昌冬奧豪賭 美國拒絕入局

2018年02月11日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

南韓平昌冬奧9日舉行的開幕典禮上，出現山寨版的北韓最高領導人金正恩（左）和美國總統川普（右）。兩位「領袖」成功潛入媒體席後，引發騷動，隨後遭保全請離現場。（美聯社）

南韓平昌冬奧登場，南韓寄望這次冬奧能成為名副其實的和平奧運，緩和朝鮮半島局勢，美國學者直指這次冬奧的成敗對南韓事關重大，南韓的賭注十分巨大，有可能賠了夫人又折兵。

美國智庫「外交關係協會」（CFR）研究員史奈德（Scott Snyder）在《國會山莊報》（The Hill）撰文指出，美國與北韓之間高度緊張的對峙局面因平昌冬奧登場而暫告緩和，但如何讓美國與北韓高階代表在冬奧的開幕式與閉幕式上對話，無疑是文在寅最大的挑戰。

然而，北韓在冬奧前夕即表明拒絕與美國副總統彭斯為首的代表團對話，美方的反應也讓文在寅相當失望。

彭斯快閃 警告明顯

冬奧會開幕式前夕，彭斯不僅未出席文在寅的歡迎活動，還在招待晚宴上遲到，且彷彿極不情願地逗留5分鐘便匆匆離去，沒坐在為他預留的主桌座位上，而北韓高層代表團團長金永南就坐主桌，南韓政府期待的美朝「不期而遇」，就這樣不了了之。

這件事，暴露了美韓同盟間的隔閡，彭斯快閃離席，是美國發出的強烈信息，表明華府不會與平壤對話的立場，且向南韓發出強烈警告，即南韓對平壤金氏政權過於友好，而南韓有意促成美朝相遇的舉動，也令美國感到不快。南韓媒體指出，文在寅有必要認真對待彭斯發出的警告。

史奈德的文章指出，一旦南韓總統文在寅推動的體育外交失靈，亦即既無法降低國內的政治分歧，也無法緩和北韓與美國的對抗，那麼初露的和平曙光勢將隨奧運落幕而熄滅，影響所及，美國與北韓的衝突恐將浮上檯面，文在寅與川普的分歧也將擴大。

儘管如此，文在寅仍有難得的機會，可私下向北韓領導人金正恩的胞妹金與正傳遞北韓若持續發展核武可能面臨的風險，畢竟金與正比任何人都更能向其兄長直言他政權面臨的危險。

冬奧結束 重現對峙

史奈德認為，一旦文在寅的體育外交斡旋失敗，無法讓北韓與美國對話或是有所接觸，隨著冬奧結束，美與南韓可能恢復聯合軍演、北韓也可能繼續試射飛彈。這也是何以充滿政治位的平昌冬奧對南韓事關重大。

若再回到對抗局面，將壓縮南韓的外交操作空間，南北韓勢必再陷緊張關係，美國與北韓則將繼續對峙，甚至有可能擦槍走火，釀成全面衝突。史奈德稱，若文在寅外交努力無功而返，南韓的和平夢將隨奧運閉幕而破滅。

(中國時報)